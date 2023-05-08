Поцелуй будет жестким: В Таллине выступит украинская рок-группа «The Hardkiss»

Авторство всех песен группы принадлежит её участникам — Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером. На счету «The Hardkiss» пять студийных альбомов, которые завоевывали высокие места на международных стриминговых площадках.

Группа создана в 2011 году в Украине. За время своего творчества команда стала главным лауреатом национальной музыкальной премии «YUNA»: 34 номинаций и 16 статуэток за 13 лет существования коллектива.

В музыке «The Hardkiss» гармонично смешиваются рок, поп и электронная музыка. Музыканты успели снять более 60 клипов, которые суммарно превышают 70 миллионов просмотров на YouTube.