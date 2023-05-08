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Поцелуй будет жестким: В Таллине выступит украинская рок-группа «The Hardkiss»

Limon.ee
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Украинская музыкальная группа The Hardkiss
Украинская музыкальная группа The Hardkiss Фото: Пресс-фото

27 мая на сцене ночного клуба «Cathouse» с большим концертом выступит украинская рок-группа «The Hardkiss», сообщает портала balticevents.info.

Авторство всех песен группы принадлежит её участникам — Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером. На счету «The Hardkiss» пять студийных альбомов, которые завоевывали высокие места на международных стриминговых площадках.

Группа создана в 2011 году в Украине. За время своего творчества команда стала главным лауреатом национальной музыкальной премии «YUNA»: 34 номинаций и 16 статуэток за 13 лет существования коллектива.

В музыке «The Hardkiss» гармонично смешиваются рок, поп и электронная музыка. Музыканты успели снять более 60 клипов, которые суммарно превышают 70 миллионов просмотров на YouTube.

В 2022 году «The Hardkiss» были выбраны для разогрева группы «Metallica» в Праге. На выступлении в Таллине музыканты исполнят новые песни, а также сыграют свои популярные работы. Концерт пройдет в рамках тура по странам Европы. Билеты на мероприятие доступны на сайте Мticket.eu.

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