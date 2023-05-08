Кэти Перри в провокационном платье из «жидкого золота» феерично выступила на коронационном концерте Карла III в Лондоне

Звезда появилась на огромной сцене в золотом платье от британского бренда Vivienne Westwood, сшитом специально для нее. У платья, которое напоминало фольгу, была пышная юбка, очень глубокое декольте, оборки и драпировки.

Кэти Перри Фото: POOL

Также у наряда не было бретелек, а дополнила Кэти его высокими перчатками. Уши звезды украшали большие серьги в виде ангелов, а также она собрала волосы в высокую прическу. Этот наряд был вдохновлен свадебным образом из весенней коллекции Gold Label Vivienne Westwood 2006 года.

Кэти Перри Фото: POOL

Певица зажигательно исполнила перед британцами свои хиты Roar и Firework, заставив таким образов подтанцовывать абсолютно всех.

Напомним, помимо концерта Кэти посетила и саму коронацию. Певица 6 мая появилась в Вестминстерском аббатстве в сшитом на заказ лавандовом костюме в паре с перчатками выше локтя, а также культовом чокере с жемчугом.

Кэти Перри Фото: POOL