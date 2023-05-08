Знаменитый эстонский телеведущий с невестой отметили важную дату

«8!» - подписал публикацию ведущий телеканала Kanal 2 Юри Бучаков, разместивший милую фотографию в социальных сетях, сообщив, что он и его невеста Анника отпраздновали свой юбилей.

В прошлом году стало известно, что Анника носит на пальце обручальное кольцо. Однако свадебное торжество было отложено из-за пандемии и рождения сына. «Я бы хотела устроить свадебную вечеринку, может быть, поэтому сын должен немного подрасти», - заявила Анника в интервью журналу Pere ja Kodu.

В марте прошлого года в семье Юри и Анники произошло пополнение: родился их второй ребенок - сын Виллем.