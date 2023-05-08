ОСОБЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Выступающий в Таллинне с Kalush Orchestra Стефан: в трудные времена такие вещи сближают

Уже завтра, 9 мая, на площади Вабадузе состоится концерт, посвященный Дню Европы, где выступят Kalush Orchestra, Stefan и Танель Падар.

Этот день особенный во многих отношениях, но что делает его еще более особенным, так это то, что Стефан и Kalush Orchestra выйдут на сцену одновременно! Совместно они исполнят песню-победительницу Евровидения-2022 Stefania, которая много значит как для Kalush Orchestra, так и для Стефана.

«В прошлом году, после объявления победителя Евровидения, я снял видео в TikTok, где спел украинскую песню, и это привлекло много внимания. В тот момент я подумал, что было бы классно выучить всю песню!» - сказал Стефан, который уже исполнил хит в программе Tähtede täht, в эфире которой напомнили, что сестру Стефана зовут Стефания.

«Теперь, когда я узнал, что буду выступать с Kalush Orchestra на том же концерте в рамках Дня Европы, у меня сразу возникла мысль, что было бы здорово исполнить эту песню вместе с ними», - сказал Стефан.

Украинская группа Kalush Orchestra на церемонии MTV European Music Awards в ноябре 2022 года. Фото: AP/Scanpix

Украинская группа воспользовалась этой возможностью. «Я был рад услышать, что они согласились на это предложение. Особенно в трудные времена такие вещи сближают народы», - добавил Стефан.