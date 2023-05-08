«Очень приятно, что у нас здесь, в Эстонии, проходят бесплатные мероприятия, на которых люди могут насладиться отличной музыкой», - сказал Стефан за несколько дней до празднования Дня Европы, когда в Таллинне состоится зрелищное мероприятие, пишет Elu24. На концерте Стефан приготовил особый сюрприз!
ОСОБЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Выступающий в Таллинне с Kalush Orchestra Стефан: в трудные времена такие вещи сближают
Уже завтра, 9 мая, на площади Вабадузе состоится концерт, посвященный Дню Европы, где выступят Kalush Orchestra, Stefan и Танель Падар.
Этот день особенный во многих отношениях, но что делает его еще более особенным, так это то, что Стефан и Kalush Orchestra выйдут на сцену одновременно! Совместно они исполнят песню-победительницу Евровидения-2022 Stefania, которая много значит как для Kalush Orchestra, так и для Стефана.
«В прошлом году, после объявления победителя Евровидения, я снял видео в TikTok, где спел украинскую песню, и это привлекло много внимания. В тот момент я подумал, что было бы классно выучить всю песню!» - сказал Стефан, который уже исполнил хит в программе Tähtede täht, в эфире которой напомнили, что сестру Стефана зовут Стефания.
«Теперь, когда я узнал, что буду выступать с Kalush Orchestra на том же концерте в рамках Дня Европы, у меня сразу возникла мысль, что было бы здорово исполнить эту песню вместе с ними», - сказал Стефан.
Украинская группа воспользовалась этой возможностью. «Я был рад услышать, что они согласились на это предложение. Особенно в трудные времена такие вещи сближают народы», - добавил Стефан.
Стефан ждет всех, кто сможет прийти послушать концерт во вторник. «9 мая жду всех, кто придет на площадь Вабадузе, чтобы вместе отпраздновать День Европы и насладиться отличной музыкой, потому что мероприятие бесплатное. Я бы добавил, что это просто прекрасно, что у нас здесь, в Эстонии, проходят бесплатные мероприятия, на которых люди могут насладиться отличной музыкой».
«Конечно, я с нетерпением жду момента, когда мы споем песню-победительницу Евровидения-2022 вместе с Kalush Orchestra!»
Поклонники также имеют возможность познакомиться с участниками группы Kalush Orchestra. Для этого им необходимо поделиться публикацией МИД в Facebook. В посте необходимо отметить друга, с которым вы хотите вместе познакомиться с Kalush Orchestra.
Мероприятия Дня Европы проходят в течение всего дня в разных городах Эстонии.
Мероприятие 9 мая на площади Вабадузе начинается в 15:00 с зеленого фестиваля, посвященного биоразнообразию, и все желающие приглашаются познакомиться с посольствами и учреждениями Европейского Союза.
Концерт начнется в 18:00 и он совершенно бесплатный для всех желающих.
День Европы организован МИД, Центром господдержки, представительством Европейской комиссии в Эстонии, представительством Европарламента в Эстонии и Таллинном - зеленой столицей Европы 2023. Мероприятие финансируется совместно с ЕС.