Волочкова хамским образом обратилась к подписчикам: «Злые тетки из трущоб, которые не могут позволить такой отдых как у меня»

В комментариях многие начали шутить о том, что скоро в ленте Волочковой появятся фотографии с фирменным шпагатом в бикини у пальмы или на пляжном гамаке. Многие подчеркнули, что кроме таких фото или снимков в окружении персонала отеля от Анастасии ждать нечего, ведь она наверняка как всегда одинока.

Однако такие высказывания хейтеров Волочкова не смогла оставить без ответа, потому записала и опубликовала в своем Instagram видеообращение к злорадствующим подписчикам: