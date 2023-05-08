Я получила ремнем по спине: дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ее избили

27-летняя модель и актриса рассказала о самом страшном моменте своего детства. Анна Заворотнюк стала жертвой насильника, пишет thevoicemag.ru.
Дочь Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова в маленьком возрасте переехала с родителями в США. Там она закончила школу и университет. Сейчас Анна вместе с любимым мужчиной живет в Эмиратах.
Она решила рассказать об инциденте, который произошел много лет назад. Актриса сериала «Закрытая школа» заверила, что испытала сильнейшее потрясение. «В детстве был, слава Богу, всего один инцидент, но я отпустила, - отметила Заворотнюк-младшая. - Ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека. И это было для меня настоящей трагедией, не от боли, а скорее от обиды и полнейшего непонимания, так как с языком силы я никогда не сталкивалась».
Анна эмоционально обратилась к поклонникам: «Никогда не бейте детей, я считаю, что это самое глупое и безответственное решение. Вы ничему хорошему этим не научите, а только сделаете хуже».
Девушка не стала пояснять, кто именно избил ее. Блогеры пришли к выводу, что это, скорее всего, была няня. Анастасия много работала – снималась в фильмах и сериалах, вела различные телешоу. Поэтому Анна много времени проводила без мамы.