Перерождение: пришло время активно действовать! Что нас ждет 8 мая?

Раки

Положение планет относительно вашего знака может подтолкнуть вас к активным действиям, особенно если последние дни принесли вам разочарование. Это живое влияние может стать отличной возможностью выпустить пар, занявшись спортом или, возможно, выбрав энергичную тренировку. А благодаря аспектам Солнца и Сатурна у вас также появится выносливость, чтобы довести до конца то, что давно требует завершения.

Девы

Внешне вы можете казаться спокойным, но внутри вас бурлит беспокойство и желание найти выход. Благодаря активному соединению Луны и Урана физические упражнения могут стать отличным способом направить эту энергию в нужное русло. Но вы также можете использовать ее для домашних дел, требующих упорства, например, для наведения порядка, очистки застарелых пятен или, возможно, для садоводства.

Рыбы