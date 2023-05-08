Отмечаем от души: в Ласнамяэ состоятся бесплатные экскурсии в честь юбилея района

«Хотя многие об этом не знают, но уникальный бизнес-городок находится на территории района Ласнамяэ. Если вас интересует Ülemiste City, то это та экскурсия, которую вам стоит посетить. Во время этого мероприятия вы узнаете ряд фактов из истории, а также много интересного о настоящем и будущем бизнес-городка», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во время экскурсии вы совершите приятную прогулку по Ülemiste City, где узнаете об истории зданий, а также о планах на будущее. Прогулку по бизнес-городку Ülemiste City проведет член правления городка Антс Пильвинг

Экскурсии пройдут на двух языках. В четверг, 18 мая в 17 часов на эстонском языке и в пятницу, 19 мая в 17 часов на русском языке. Сбор по адресу ул. Валукоя, 8. Предварительная регистрация не требуется.

Экскурсия длится один час и является бесплатной для всех участников. Прогулки пройдут на открытом воздухе, поэтому всех участников просят одеваться по погоде.