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Эстонская журналистка обвиняет фирму Bolt в том, что она положила болт на клиентов: не раз убеждалась сама

Крислин Метсанурм
, репортер
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Эва Эссе
Эва Эссе Фото: Konstantin Sednev

«Для компании клиент больше не является королем, наоборот, Bolt повернулся спиной к клиенту, а лицом к инвесторам, которые дают деньги на построение бизнеса», - жалуется тележурналистка Эва Эссе-Сыырумаа. Она отмечает, что с крупной эстонской компанией Bolt невозможно связаться при возникновении проблем.

Тележурналистка Эва Эссе-Сыырумаа рассказала Elu24, что в последнее время она часто попадала в странные ситуации с Bolt, и не могла связаться с компанией, чтобы пожаловаться или добиться ответа на свои вопросы. «Я не говорю о том, что в фирме никто и никогда вообще не отвечает», - уверяет Эва.

Журналистка уверена, что компания не имеет права так себя вести: для фирмы клиент больше не является королем: наоборот, фирма Bolt отвернулась от клиента и смотрит лишь на деньги инвесторов, которые помогают дальнейшему построению бизнеса.

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