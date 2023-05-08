Эстонская журналистка обвиняет фирму Bolt в том, что она положила болт на клиентов: не раз убеждалась сама

Тележурналистка Эва Эссе-Сыырумаа рассказала Elu24, что в последнее время она часто попадала в странные ситуации с Bolt, и не могла связаться с компанией, чтобы пожаловаться или добиться ответа на свои вопросы. «Я не говорю о том, что в фирме никто и никогда вообще не отвечает», - уверяет Эва.