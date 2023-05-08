Зепюр Брутян показала кадры первой прогулки Павла Прилучного с сыном

Накануне Зепюр Брутян рассказала о том, как проходили ее роды. Появление малыша на свет раньше срока стало для нее полной неожиданностью: актриса рассчитывала, что отправится в роддом через 5-10 дней. Зепюр родила сына 28 апреля, и счастливый отец Павел Прилучный уже гуляет с ним на улице.

В блоге актрисы появилось видео, на котором видно, как Павел впервые вывез сына на улицу на коляске. Пара выбрала для сына еврейское имя: мальчика назвали Микаэлем, что в переводе означает «подобен Богу».

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