Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось Евровидение-2023. На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран, в том числе и Алика Милова из Эстонии.

Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле. 7 мая там официально открылось Евровидение-2023 Фото: Peter Byrne

На фоне всего того безумия, творившегося во время трехчасовой церемонии открытия, да и за несколько дней до нее, наша Алика, будем честны, просто меркнет. Что подтверждают и прогнозы букмекеров, которые не спешат обрадовать эстонских болельщиков. И если маленькая надежда на прохождение Эстонии в финал пока еще есть, то триумфа ждать не приходится. Скорее всего, за нашу исполнительницу проголосует более консервативная публика, которая оценивает вокальные данные, нежели сумасшедшее шоу и клоунаду на сцене.

Хорватская группа Let 3 представляет страну с песней Mama ŠČ! Артисты на ковровой дорожке 7 мая Фото: Adam Vaughan

Главные цвета этого года на Евровидении - бирюзовый и 50 оттенков голубого. Это видно буквально во всем: в нарядах участников во время церемонии открытия и на репетициях, в цвете ковровой дорожки (она часто бывает бирюзовой, но это не единственный цвет), в оформлении сцены. Для первого и главного появления на публике в воскресенье вечером артисты многих стран выбрали наряды голубого цвета, Алика из Эстонии, появилась черном платье и туфлях, а также в серой накидке, напоминающей пиджак.

Алика Милова 7 мая на церемонии открытия Евровидения в Ливерпуле Фото: Adam Vaughan/Scanpix

В интервью ведущим Тимуру Мирошниченко (украинский комментатор Евровидения/ ведущий Евровидения-2017) и олимпийской чемпионке из Британии Сэм Квек Алика Милова рассказала, что она пребывает в невероятном восхищении, находясь на конкурсе в Великобритании. «Эмоции на высоте! Очень весело находиться здесь! Уверена, всё будет здорово, ведь самое главное - это участие».

Алика призналась ведущим, что нервничает из-за результатов. Также она показала, как справляется с волнением перед выходом на сцену. Немного двигает руками и плечами, прыгает на месте. «Это работает в стрессовой ситуации!»

Ведущие заметили, что композиция эстонской артистки существенно отличается от других в этом году.

По словам Алики, во время исполнения она фокусируется на голосе, а песня, которую исполняет, персонально подобрана специально для нее.

Еще наша певица сказала, что хотела бы отметить следующий день рождения грандиозной вечеринкой и спеть караоке.

Piqued Jacks с песней Like An Animal представляет Сан-Марино. Вот в каком виде они сияли на ковровой дорожке в Ливерпуле. Артистом предсказывают довольно низкую позицию в финале Фото: Peter Byrne

Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne

Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne

Представительница Литвы Monika Linkytė появилась в голубом платье. Ей пророчат место рядом с Эстонией - 27-е в финале и 37 возможных. Фото: Adam Vaughan

Украинская группа TVORCHI. Они будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале Евровидения. Они входят в число фаворитов этого года по версии букмекеров. Фото: Adam Vaughan

Первый полуфинал Евровидения состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Эстония выступает 11 мая, в четверг. Портал Limon.ee будет вести прямые трансляции конкурса во все дни.