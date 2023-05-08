Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось Евровидение-2023. На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран, в том числе и Алика Милова из Эстонии.
На фоне всего того безумия, творившегося во время трехчасовой церемонии открытия, да и за несколько дней до нее, наша Алика, будем честны, просто меркнет. Что подтверждают и прогнозы букмекеров, которые не спешат обрадовать эстонских болельщиков. И если маленькая надежда на прохождение Эстонии в финал пока еще есть, то триумфа ждать не приходится. Скорее всего, за нашу исполнительницу проголосует более консервативная публика, которая оценивает вокальные данные, нежели сумасшедшее шоу и клоунаду на сцене.
Главные цвета этого года на Евровидении - бирюзовый и 50 оттенков голубого. Это видно буквально во всем: в нарядах участников во время церемонии открытия и на репетициях, в цвете ковровой дорожки (она часто бывает бирюзовой, но это не единственный цвет), в оформлении сцены. Для первого и главного появления на публике в воскресенье вечером артисты многих стран выбрали наряды голубого цвета, Алика из Эстонии, появилась черном платье и туфлях, а также в серой накидке, напоминающей пиджак.
В интервью ведущим Тимуру Мирошниченко (украинский комментатор Евровидения/ ведущий Евровидения-2017) и олимпийской чемпионке из Британии Сэм Квек Алика Милова рассказала, что она пребывает в невероятном восхищении, находясь на конкурсе в Великобритании. «Эмоции на высоте! Очень весело находиться здесь! Уверена, всё будет здорово, ведь самое главное - это участие».
Алика призналась ведущим, что нервничает из-за результатов. Также она показала, как справляется с волнением перед выходом на сцену. Немного двигает руками и плечами, прыгает на месте. «Это работает в стрессовой ситуации!»
Ведущие заметили, что композиция эстонской артистки существенно отличается от других в этом году.
По словам Алики, во время исполнения она фокусируется на голосе, а песня, которую исполняет, персонально подобрана специально для нее.
Еще наша певица сказала, что хотела бы отметить следующий день рождения грандиозной вечеринкой и спеть караоке.
Первый полуфинал Евровидения состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Эстония выступает 11 мая, в четверг. Портал Limon.ee будет вести прямые трансляции конкурса во все дни.
Смотрите церемонию открытия Евровидения-2023 в Ливерпуле целиком ниже! Алика Милова из Эстонии появляется на 01:51:52.