Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось Евровидение-2023. На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран, в том числе и Алика Милова из Эстонии. 

Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле. 7 мая там официально открылось Евровидение-2023
Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле. 7 мая там официально открылось Евровидение-2023 Фото: Peter Byrne

На фоне всего того безумия, творившегося во время трехчасовой церемонии открытия, да и за несколько дней до нее, наша Алика, будем честны, просто меркнет. Что подтверждают и прогнозы букмекеров, которые не спешат обрадовать эстонских болельщиков. И если маленькая надежда на прохождение Эстонии в финал пока еще есть, то триумфа ждать не приходится. Скорее всего, за нашу исполнительницу проголосует более консервативная публика, которая оценивает вокальные данные, нежели сумасшедшее шоу и клоунаду на сцене. 

Хорватская группа Let 3 представляет страну с песней Mama ŠČ! Артисты на ковровой дорожке 7 мая
Хорватская группа Let 3 представляет страну с песней Mama ŠČ! Артисты на ковровой дорожке 7 мая Фото: Adam Vaughan

Главные цвета этого года на Евровидении - бирюзовый и 50 оттенков голубого. Это видно буквально во всем: в нарядах участников во время церемонии открытия и на репетициях, в цвете ковровой дорожки (она часто бывает бирюзовой, но это не единственный цвет), в оформлении сцены. Для первого и главного появления на публике в воскресенье вечером артисты многих стран выбрали наряды голубого цвета, Алика из Эстонии, появилась черном платье и туфлях, а также в серой накидке, напоминающей пиджак. 

Алика Милова 7 мая на церемонии открытия Евровидения в Ливерпуле
Алика Милова 7 мая на церемонии открытия Евровидения в Ливерпуле Фото: Adam Vaughan/Scanpix

В интервью ведущим Тимуру Мирошниченко (украинский комментатор Евровидения/ ведущий Евровидения-2017) и олимпийской чемпионке из Британии Сэм Квек Алика Милова рассказала, что она пребывает в невероятном восхищении, находясь на конкурсе в Великобритании. «Эмоции на высоте! Очень весело находиться здесь! Уверена, всё будет здорово, ведь самое главное - это участие». 

Алика призналась ведущим, что нервничает из-за результатов. Также она показала, как справляется с волнением перед выходом на сцену. Немного двигает руками и плечами, прыгает на месте. «Это работает в стрессовой ситуации!»

Ведущие заметили, что композиция эстонской артистки существенно отличается от других в этом году. 

По словам Алики, во время исполнения она фокусируется на голосе, а песня, которую исполняет, персонально подобрана специально для нее. 

Еще наша певица сказала, что хотела бы отметить следующий день рождения грандиозной вечеринкой и спеть караоке. 

Piqued Jacks с песней Like An Animal представляет Сан-Марино. Вот в каком виде они сияли на ковровой дорожке в Ливерпуле. Артистом предсказывают довольно низкую позицию в финале
Piqued Jacks с песней Like An Animal представляет Сан-Марино. Вот в каком виде они сияли на ковровой дорожке в Ливерпуле. Артистом предсказывают довольно низкую позицию в финале Фото: Peter Byrne
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen
Финский рэпер Käärijä веселился на церемонии открытия Евровидения. Ему предсказывают второе место. Но всё еще может измениться, он не так сильно отстает от Loreen Фото: Peter Byrne
Представительница Литвы Monika Linkytė появилась в голубом платье. Ей пророчат место рядом с Эстонией - 27-е в финале и 37 возможных. 
Представительница Литвы Monika Linkytė появилась в голубом платье. Ей пророчат место рядом с Эстонией - 27-е в финале и 37 возможных. Фото: Adam Vaughan
Украинская группа TVORCHI. Они будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале Евровидения. Они входят в число фаворитов этого года по версии букмекеров. 
Украинская группа TVORCHI. Они будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале Евровидения. Они входят в число фаворитов этого года по версии букмекеров. Фото: Adam Vaughan

Первый полуфинал Евровидения состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Эстония выступает 11 мая, в четверг. Портал Limon.ee будет вести прямые трансляции конкурса во все дни. 

Смотрите церемонию открытия Евровидения-2023 в Ливерпуле целиком ниже! Алика Милова из Эстонии появляется на 01:51:52. 

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