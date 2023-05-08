Vivat circus! В Таллинн снова приехал странствующий цирк и величественно раскинул свой шатер на одной из парковок столичного торгового центра. Журналисту портала Limon удалось заглянуть за кулисы и немного пообщаться с главным режиссером-постановщиком циркового шоу.
К НАМ ПРИЕХАЛ ЦИРК! ⟩ В этом городе Эстонии живут самые тяжелые на подъем люди: режиссер-постановщик Виктор Никулин рассказал о современном цирке
В средние века на Ратушной площади в Европе возводился открытый шатер, где разворачивался настоящий балаган. Артисты, шуты и скоморохи стремились поразить публику своими выступлениями. Сегодня цирк шагнул еще дальше и готов удивлять зрителей еще более яркими и качественными представлениями. Кого только не встретишь на арене: здесь и компактные клоуны, и танцующая гусеница-пружинка, гибкие гигантские медведи, и даже акробаты-ниндзя!
Вы правильно поняли, в Таллинн снова приехал странствующий цирк, который подготовил для своих зрителей множество сюрпризов. Журналист портала Limon.ee побеседовала с постановщиком-режиссером, известным артистом Национального цирка Украины, обладателем множества призов и наград – Виктором Никулиным и благодаря ему слегка приоткрыла завесу цирковых тайн, а также узнала, в каком городе Эстонии живут самые тяжелые на подъем люди.
«В цирке обязательно должны быть эмоции: детский смех, взрослый смех, должно быть удивление, и легкое чувство "браво"», – воодушевленно начал рассказывать Виктор Никулин.
В сегодняшней цирковой программе принимают участие талантливые артисты из Германии, Латвии, Эстонии и Украины, а также один из номеров украсил своим озорным танцем таллиннский детский коллектив Onyx. Виктор Никулин точно знает, чем удивить зрителя, ведь он старается соответствовать современным веяниям: «Все идет вперед: музыка, свет, подача, восприятие, костюмы. Сейчас тенденция идет к тому, чтобы не привлекать в цирковое представление животных, мы тоже следуем этому веянию и стараемся заменять их, например, ростовыми куклами.
За один сезон в цирке проходит девяносто представлений по всей Эстонии: «Мы стараемся делать именно эту цифру, ведь у нас перед артистами обязательства, поэтому в месяц выходит 15 представлений. Полгода колесим с гастролями по всей стране».
С разными городами Эстонии у цирка складываются разные отношения - всё как в жизни: к каким-то городам артисты относятся с особой любовью, там их встречают тепло и активно, а где-то публика сложнее и раскачивается дольше привычного.
«Есть города, которые мы очень любим, например, маленькие Антсла и Отепя, Таллинн тоже всегда приветливый и хорошо ходит, а есть и те города, которые не очень любим, - признается Никулин. - Пярну не очень ходит, тяжелый на подъем, но если зал собирается, то принимают хорошо. Мы уже понимаем специфику Эстонии и знаем, в какой город когда лучше приезжать: куда-то до зарплаты, куда-то после зарплаты»
Насладиться представлениями в Таллинне можно до 14 мая, дальше цирк отправиться на десять дней в Тарту - с 18 мая по 28 мая, а затем на несколько дней приедет в Йыхви.