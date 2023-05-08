К НАМ ПРИЕХАЛ ЦИРК! ⟩ В этом городе Эстонии живут самые тяжелые на подъем люди: режиссер-постановщик Виктор Никулин рассказал о современном цирке

«Есть города, которые мы очень любим, например, маленькие Антсла и Отепя, Таллинн тоже всегда приветливый и хорошо ходит, а есть и те города, которые не очень любим, - признается Никулин. - Пярну не очень ходит, тяжелый на подъем, но если зал собирается, то принимают хорошо. Мы уже понимаем специфику Эстонии и знаем, в какой город когда лучше приезжать: куда-то до зарплаты, куда-то после зарплаты»