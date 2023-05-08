Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака

Перчинку ситуации добавляет неуемный Юпитер (сама по себе планета добрая, но если ее никто не ограничивает, то она может приносить беды). 8 мая Юпитер усиливается опасным образом. Это будет проявляться в излишней самоуверенности, стремлении самоутверждаться и хвастаться, в неумении вовремя остановиться. Люди с непроработанным Юпитером будут стремиться пустить пыль в глаза, могут сорить деньгами и раздавать обещания, которые не смогут выполнить. Подобных личностей будет заносить на поворотах в прямом и переносном смысле, пишет mir24.tv.

А вот Венера представляет собой спокойную часть космограммы. Венера в знаке Рака усиливает родственные чувства и способность к эмпатии, побуждает заботиться о ближних. Поэтому завтрашний день лучше прожить на венерианских энергиях, чтобы побудительным мотивом для вас стала любовь и стремление к гармонии.

Неделя начнется для кого-то бодро и нахально благодаря Луне в Стрельце, а для кого-то нежно из-за перехода Венеры в знак Рака.

Овен, в ближайшие дни может повториться какая-то история из прошлого.

Телец, вы можете случайно пропустить мимо ушей важную информацию, старайтесь быть внимательнее и все непонятное уточнять.

Близнецы, общение с давним другом, разговор на тему общего прошлого поможет вам по-другому взглянуть на нынешние события.