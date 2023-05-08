Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака

Соединение Солнца с Ураном в Тельце нельзя назвать комфортным. Это довольно колючее сочетание планет, порождающее разные происшествия на бытовом уровне и в области финансов.
Перчинку ситуации добавляет неуемный Юпитер (сама по себе планета добрая, но если ее никто не ограничивает, то она может приносить беды). 8 мая Юпитер усиливается опасным образом. Это будет проявляться в излишней самоуверенности, стремлении самоутверждаться и хвастаться, в неумении вовремя остановиться. Люди с непроработанным Юпитером будут стремиться пустить пыль в глаза, могут сорить деньгами и раздавать обещания, которые не смогут выполнить. Подобных личностей будет заносить на поворотах в прямом и переносном смысле, пишет mir24.tv.
А вот Венера представляет собой спокойную часть космограммы. Венера в знаке Рака усиливает родственные чувства и способность к эмпатии, побуждает заботиться о ближних. Поэтому завтрашний день лучше прожить на венерианских энергиях, чтобы побудительным мотивом для вас стала любовь и стремление к гармонии.
Неделя начнется для кого-то бодро и нахально благодаря Луне в Стрельце, а для кого-то нежно из-за перехода Венеры в знак Рака.
Овен, в ближайшие дни может повториться какая-то история из прошлого.
Телец, вы можете случайно пропустить мимо ушей важную информацию, старайтесь быть внимательнее и все непонятное уточнять.
Близнецы, общение с давним другом, разговор на тему общего прошлого поможет вам по-другому взглянуть на нынешние события.
Рак, в ваш знак перешла Венера. Вы станете более привлекательны. Но если есть желание познакомиться с кем-то, лучше сделать это во второй половине месяца.
Лев, вы сможете умело сочетать дела и удовольствия, приятное и полезное.
Дева, состоится важный разговор, который ненадолго изменит актуальную повестку в вашей семье.
Весы, вы сможете сделать так, что ваше желание озвучит кто-то другой.
Скорпион, музыка или созерцание красоты вызовет у вас много тонких прекрасных чувств.
Стрелец, перейдите на здоровое питание. В ближайшее время вам нужна только правильная энергетическая подпитка.
Козерог, партнерский союз с длительной историей отношений станет играть большую роль в вашей жизни.
Водолей, будет хорошо, если вы наконец-то сделаете то, о чем вам напоминали уже несколько раз.
Рыбы, если какое-то время назад вы были не вполне искренни, то в ближайшие дни ваш обман может быть раскрыт.