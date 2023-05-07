ДЕРЖИСЬ, ЮРИ! ⟩ Ратас опубликовал забавное фото: мы знаем, как он провел субботу!

Юри Ратас, депутат Рийгикогу, бывший премьер-министр и председатель Центристской партии, пожелал всем удачи в Дне полезных дел. «Удачи! Картофель готов к посадке, хотя погда еще прохладная», - подписал Ратас фото и спросил подписчиков, как они проводят эту субботу?

Подведены итоги Дня полезных дел «Сделаем!», состоявшегося 6 мая во всех уголках страны. В рамках Дня полезных дел состоялось 1222 толоки, в которых приняло участие по меньшей мере 33 453 человека. В рамках мероприятия было выполнено большое количество самой разной работы, в том числе общими усилиями очистили от мусора 242 подвала, благоустроили 205 бань и создали предпосылки для увеличения биоразнообразия на 151 пришкольном участке. Толоки можно регистрировать и регистрироваться на них до конца следующей недели. С самыми яркими впечатлениями участников толок можно познакомиться по ссылке www.teemeara.ee/otse.