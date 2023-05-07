Принц Луи снова «украл шоу»: самые яркие моменты коронации

Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний принц Луи - настоящий искатель приключений. Он это доказал уже на нескольких публичных мероприятиях. Активность, любопытство и темперамент принца Луи не раз заставляли его родителей нахмурить брови. Как бы то ни было, принц Луи - живой ребенок, чье искреннее поведение покоряет всех поклонников королевской семьи, пишет rus.tvnet.lv.