Вс, 7.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Принц Луи снова «украл шоу»: самые яркие моменты коронации

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Принц Луи
Принц Луи Фото: Reuters/ScanPix

Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний принц Луи -  настоящий искатель приключений. Он это доказал уже на нескольких публичных мероприятиях. Активность, любопытство и темперамент принца Луи не раз заставляли его родителей нахмурить брови. Как бы то ни было, принц Луи - живой ребенок, чье искреннее поведение покоряет всех поклонников королевской семьи, пишет rus.tvnet.lv.

Предлагаем вашему вниманию фото и видео с коронации короля Карла III, где маленький принц Луи снова веселился и вел себя непосредственно. А если ему становилось скучно, то показывал это всем.

Фото: AFP / Scanpix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх