ФОТО ⟩ Смотрите, как весело прошел день рождения города Эльва!

6 мая городу Эльва исполнилось 85 лет. По этому случаю была организована весенняя ярмарка и выступления местных коллективов, а вечером жители города и гости плясали под музыку Nukker Kukeke. «Молочный поросенок, вкусный торт и много красивых людей», - так охарактеризовал праздник житель Эльва, приславший фотографии в редакцию.