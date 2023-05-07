ФОТО ⟩ Смотрите, как весело прошел день рождения города Эльва!

6 мая городу Эльва исполнилось 85 лет. По этому случаю была организована весенняя ярмарка и выступления местных коллективов, а вечером жители города и гости плясали под музыку Nukker Kukeke. «Молочный поросенок, вкусный торт и много красивых людей», - так охарактеризовал праздник житель Эльва, приславший фотографии в редакцию.
6 мая город Эльва празднует день рождения, пишет Elu24.
Поселение Эльва было названо городом в 1923 году, а 1 мая 1938 года получило все права города.
В день рождения в Эльва съехалось множество гостей, чтобы походить по торговым рядам на ярмарке, посмотреть выступления музыкальных групп, а любители спорта приняли участие в забеге на колокольню. Вечер завершился вечеринкой под открытым небом с участием группы Nukker Kukeke.