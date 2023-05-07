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ФОТО ⟩ Смотрите, как весело прошел день рождения города Эльва!

Трийн Роос
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85 лет городу Эльва
85 лет городу Эльва Фото: Erakogu

6 мая городу Эльва исполнилось 85 лет. По этому случаю была организована весенняя ярмарка и выступления местных коллективов, а вечером жители города и гости плясали под музыку Nukker Kukeke. «Молочный поросенок, вкусный торт и много красивых людей», - так охарактеризовал праздник житель Эльва, приславший фотографии в редакцию.

6 мая город Эльва празднует день рождения, пишет Elu24.

Торт, который достался всем горожанам
Торт, который достался всем горожанам Фото: Erakogu

Поселение Эльва было названо городом в 1923 году, а 1 мая 1938 года получило все права города.

В день рождения в Эльва съехалось множество гостей, чтобы походить по торговым рядам на ярмарке, посмотреть выступления музыкальных групп, а любители спорта приняли участие в забеге на колокольню. Вечер завершился вечеринкой под открытым небом с участием группы Nukker Kukeke.

Ансамбль Nukker Kukeke.
Ансамбль Nukker Kukeke. Фото: Erakogu
День рождения Эльва
День рождения Эльва Фото: Erakogu
День рождения Эльва
День рождения Эльва Фото: Erakogu
85-летие города Эльва
85-летие города Эльва Фото: Erakogu
Именинный торт
Именинный торт Фото: Erakogu
День рождения города Эльва
День рождения города Эльва Фото: Erakogu
Игрушки на ярмарке
Игрушки на ярмарке Фото: Erakogu
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