Скончался звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался Александр Тютрюмов, актеру было 64 года. Накануне он почувствовал недомогание, ему стало плохо. Как сообщила дочь заслуженного артиста, он умер сегодня в 8.45 в одной из местных больниц. Причиной смерти Тютрюмова стал воспалительный процесс во внутренних органов.

Александр Аркадьевич известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Тютрюмов родился в Подпорожье Ленинградской области. После окончания индустриально-педагогического техникума получил высшее экономическое и политическое образование. Также учился во ВГИКе на продюсера кино и телевидения.

Принял участие в более 40 фильмах и сериалах, среди них «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Осторожно, Задов!», «Ирония судьбы. Продолжение».