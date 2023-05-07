Скончался звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов

Журналисты сообщили трагическую новость - не стало Александра Тютрюмова. Артист знаменит по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», пишет «Стархит».
Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался Александр Тютрюмов, актеру было 64 года. Накануне он почувствовал недомогание, ему стало плохо. Как сообщила дочь заслуженного артиста, он умер сегодня в 8.45 в одной из местных больниц. Причиной смерти Тютрюмова стал воспалительный процесс во внутренних органов.
Александр Аркадьевич известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».
Тютрюмов родился в Подпорожье Ленинградской области. После окончания индустриально-педагогического техникума получил высшее экономическое и политическое образование. Также учился во ВГИКе на продюсера кино и телевидения.
Принял участие в более 40 фильмах и сериалах, среди них «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Осторожно, Задов!», «Ирония судьбы. Продолжение».
Александр Аркадьевич на протяжении всей жизни был верен лишь одной женщине, с которой познакомился в юности. С Людмилой Андреевной артист построил крепкую семью, у них двое детей Артем и Анна и двое внуков Архип и Арсений. Дочка стала экономистом, а сын госслужащим