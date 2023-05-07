В РАЮ ⟩ Известные эстонские блогеры живут на Бали и зарабатывают не хуже Рокфеллеров: как им это удалось?

На этот раз передача «Путешествие с Роальдом» отправилась на остров Бали в Юго-Восточной Азии, где ведущий встретится с блогерами Юхани Сярглепа и Катри Палм, которые в последние годы стали популярными трендсеттерами Эстонии, пишет Elu24 . Они и путешественники, и блогеры, и предприниматели - красивые молодые люди, которые жили на Мальдивах и в Таиланде, а сейчас переехали на Бали, где прекрасно устроились.

На протяжении многих лет Юхани и Катри объединяло сильное желание путешествовать по миру и вдохновлять других. Тропические направления, множество встреч с людьми других культур, яркие впечатления - вот главные темы, проходящих через их видеоролики о стиле жизни. Когда они впервые оказались на Бали семь лет назад, то почувствовали непреодолимую страсть к этому месту. Молодые люди возвращались сюда снова и снова, пока не решили обосноваться на этом райском острове.