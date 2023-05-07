Голубые лагуны, тропические пальмы и жаркое солнце, подтянутые тела и облегающие бикини - о такой жизни мечтают многие. Для блогеров Юхани Сярглепа и Катри Палм красивая жизнь - это повседневная реальность. Они уже объездили весь мир и пришли к выводу, что лучшее место под солнцем - это Бали. Как же Юхани и Катри создали жизнь своей мечты?
Для подписчиков
В РАЮ ⟩ Известные эстонские блогеры живут на Бали и зарабатывают не хуже Рокфеллеров: как им это удалось?
На этот раз передача «Путешествие с Роальдом» отправилась на остров Бали в Юго-Восточной Азии, где ведущий встретится с блогерами Юхани Сярглепа и Катри Палм, которые в последние годы стали популярными трендсеттерами Эстонии, пишет Elu24. Они и путешественники, и блогеры, и предприниматели - красивые молодые люди, которые жили на Мальдивах и в Таиланде, а сейчас переехали на Бали, где прекрасно устроились.