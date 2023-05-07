Пять культурных различий между Эстонией и Великобританией: взгляд эмигранта

В каждой стране есть культурные различия. Эти пять сразу же заметил Дэвид Бейли, британский эмигрант, переехавший в Таллинн.
Я переехал в Эстонию летом 2014 года, женившись на эстонке с тремя маленькими детьми. Я хотел попробовать свои силы в другой стране, убедил себя, что Эстония может быть не хуже Великобритании, и отправился в путь.
Конечно, я знал, что когда я перееду в Эстонию, будут культурные различия. Они есть в каждой стране, и, живя в Таллинне и обсуждая их с другими людьми со всего мира, я сразу же отметил эти пять культурных различий.
Прямота и бескомпромиссное отношение
В общении с эстонцами я всегда улыбался и пытался выразить свои эмоции. Да, признаю, иногда бессмысленно, но я пытался завести разговор.
Для эстонцев меньше всегда больше. Лучше всего кратко и по делу. Нам, британцам, это кажется очень прямым и считается грубым. Но это не так, потому что у эстонца нет времени на пустые слова, так что зачем утруждать себя эмоциями и светскими разговорами (например, мы, британцы, любим поговорить о погоде).
Много говорить и быть в центре внимания в Эстонии считается грубым и неуважительным. Теперь я более практичен и приступаю сразу к делу!
Тишина приветствуется
Эстонец никого не перебивает в разговоре, не говорит громче и не борется за внимание. Вежливый эстонец ждет молча вопроса, на который нужно будет ответить, или просто своей очереди заговорить. Если им есть что сказать, то эстонцы будут говорить только в том случае, если у них есть что предложить человеку, что может быть им полезно (опять же, в связи с их серьезным отношением).
Теперь я знаю, что если вам нечего предложить по существу, лучше промолчать. Даже пенсионеры знают, что «молчание - золото».
Искренность
Эстонцы – серьезные люди, они трудолюбивые, ответственные, законопослушные, простые и открытые. Если эстонец даст обещание, он его сдержит.
В Великобритании, если я попрошу об услуге, ответ будет «конечно, давайте сделаем это», и все же, если я не подтолкну этого человека к выполнению этой услуги, он больше не упомянет о ней. Я применил ту же логику, приехав в Таллинн, и был приятно удивлен, что каждый раз, когда я просил об услуге, заинтересованный эстонец всегда помогал мне.
Эстонцы также ожидают искренности от других. Как британец, я всегда приветствую людей пресловутым «как дела?» и ожидаю ответа, похожего на «хорошо, спасибо». Я не спрашиваю искренне о том, как человек себя чувствует, просто у нас такой вежливый, косвенный (и да, я признаю, неискренний) способ поздороваться.
Когда я использовал это приветствие для своих эстонских коллег, я был удивлен, получив множество информации об их жизни, так как эстонцы предположили, что я искренне спрашивал о них. Излишне говорить, что теперь мое приветствие - это простое, искреннее и без излишеств tere («привет»).
Личное пространство
Эстонцам нужно личное пространство. Довольно много. Они не слишком легко говорят о личных или эмоциональных вещах. Гораздо удобнее вести разговоры о новостях, погоде, политике или мировых событиях. Эстонцы любят свои леса и проводят много времени в сельской местности. И почему бы и нет, когда лесов так много.
Теперь я всегда приветствую новых людей рукопожатием (никогда не обнимаю и не целуюсь, как принято у нас). Может быть, когда я выпью, а заинтересованные лица будут моими друзьями или частью семьи, тогда я наберусь смелости, чтобы обнять или похлопать по спине. Как ни странно, алкоголь превращает эстонцев в очень нежных и сентиментальных людей!
Глобальное любопытство
Я быстро узнал от своей жены и многих других эстонцев, что Эстония является частью северной Европы и скандинавских народов.
Культурно ориентированные, с похожим на финский языком и бегло говорящие на нескольких других языках, эстонцы любопытны к миру и тому, как мир смотрит на них. Это не постсоветское государство, борющееся за идентичность в современном мире, а прогрессивное, открытое и технологически развитое общество.
Эстонцы усердно учатся и работают, часто путешествуют и стремятся узнать больше о мире, чтобы совершенствоваться. Именно такое отношение принесло мне наибольшую пользу: я превратился из реактивного потребителя благ общества в более прилежного, инициативного и находчивого человека. Именно за такое отношение я должен поблагодарить Эстонию и моих эстонских друзей.