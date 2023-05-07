Пять культурных различий между Эстонией и Великобританией: взгляд эмигранта

Я переехал в Эстонию летом 2014 года, женившись на эстонке с тремя маленькими детьми. Я хотел попробовать свои силы в другой стране, убедил себя, что Эстония может быть не хуже Великобритании, и отправился в путь.

Конечно, я знал, что когда я перееду в Эстонию, будут культурные различия. Они есть в каждой стране, и, живя в Таллинне и обсуждая их с другими людьми со всего мира, я сразу же отметил эти пять культурных различий.

Прямота и бескомпромиссное отношение

В общении с эстонцами я всегда улыбался и пытался выразить свои эмоции. Да, признаю, иногда бессмысленно, но я пытался завести разговор.

Для эстонцев меньше всегда больше. Лучше всего кратко и по делу. Нам, британцам, это кажется очень прямым и считается грубым. Но это не так, потому что у эстонца нет времени на пустые слова, так что зачем утруждать себя эмоциями и светскими разговорами (например, мы, британцы, любим поговорить о погоде).

Много говорить и быть в центре внимания в Эстонии считается грубым и неуважительным. Теперь я более практичен и приступаю сразу к делу!

Тишина приветствуется