8 мая в кампании «э-понедельника» примут участие около 300 интернет-магазинов

«Все указывает на то, что этот день кампании вновь будет сопровождаться рекордами как по количеству участников, так и по размеру скидок. «Э-понедельник» превратился в крупнейшую в стране кампанию, в рамках которой предприятия представляют свои лучшие товары и делают на них хорошие ценовые предложения. Поэтому вполне логично, что мы участили проведение такой кампании, расширили круг участников и ассортимент продукции, чтобы оправдать ожидания и пожелания потребителей, – говорит Тыну Вяэт, исполнительный директор организующего «Э-понедельник» Эстонского союза электронной торговли. – В прошлый «Э-понедельник» оборот интернет-магазинов увеличился по сравнению с обычным днем в 2,5–3 раза – это демонстрирует, что покупателям обеспечены привлекательные специальные предложения».

Вяэт добавил, что конкуренция в торговле высока, и потребитель все чаще обращает внимание не только на цену, но и на скорость доставки, а также на общее впечатление от покупки: «У наших интернет-магазинов есть свои сильные стороны по сравнению с международными игроками: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также товары, которые можно отправить в тот же день».

Кампания «Э-понедельник» продлится с первых секунд 8 мая до полуночи – 23:59. Эстонский союз электронной торговли проверил данные всех участвующих интернет-магазинов, чтобы обеспечить безопасный и удобный шоппинг. Совместная акция эстонских интернет-магазинов «Э-понедельник» проходит четыре раза в год – в марте, мае, сентябре и ноябре.

В первом квартале этого года количество посылок в посылочных автоматах увеличилось на 14,4%, то есть по сравнению с тем же периодом прошлого года было отправлено на 400 000 посылок больше. В Эстонии девять из десяти человек пользовались онлайн-шопингом, а три четверти населения страны активно совершают электронные покупки. Количество интернет-покупок в Эстонии в прошлом году выросло на 34%, и жители страны уже совершили в интернет-магазинах покупок на 3,5 миллиарда евро. Электронная коммерция составляет почти 25% общего оборота нашей розничной торговли.