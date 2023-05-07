Неожиданно умерла 23-летняя финалистка «Мисс Вселенная»

Девушка несколько недель провела в искусственной коме, и ее отключили от аппарата, пишет glavred.info.
Австралийская модель и финалистка конкурса красоты «Мисс Вселення» Сиенна Вейр.
Девушка скончалась в четверг после того, как в течение нескольких недель находилась на аппарате жизнеобеспечения после того, что, как считается, было несчастным случаем во время верховой езды, пишет News.co.au.
Ее агентство Scoop Management также поделилось несколькими фотографиями модели, заявив, что ее «всегда будут помнить».