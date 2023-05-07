ДУРНОЙ ЗНАК ⟩ Незваный гость: на коронации Чарльза III заметили «смерть с косой»

Видео со странной фигурой в черном балахоне и с косой в дверях Вестминстерского аббатства посмотрели уже миллионы людей, и они шокированы, пишет unian.net.
Во время церемонии коронации короля Великобритании Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве люди заметили странную фигуру в черном балахоне и с косой.
Отрезок видео, на котором запечатлен жуткий гость, опубликовал один из пользователей Twitter с вопросом: «Кто-либо еще заметил Мрачного жнеца в Вестминстерском аббатстве?» Видео моментально распространилось в сети, сейчас количество просмотров превысило нескольк миллионов. Мрачный Жнец (англ. Grim Reaper) известен как персонифицированная фигура смерти.
В комментариях к видео многие пользователи уверяют, что также видели этого персонажа. Некоторые из них шутят, что это станет их самым любимым моментом коронации.
Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023