ДУРНОЙ ЗНАК ⟩ Незваный гость: на коронации Чарльза III заметили «смерть с косой»

Во время церемонии коронации короля Великобритании Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве люди заметили странную фигуру в черном балахоне и с косой.

Отрезок видео, на котором запечатлен жуткий гость, опубликовал один из пользователей Twitter с вопросом: «Кто-либо еще заметил Мрачного жнеца в Вестминстерском аббатстве?» Видео моментально распространилось в сети, сейчас количество просмотров превысило нескольк миллионов. Мрачный Жнец (англ. Grim Reaper) известен как персонифицированная фигура смерти.

В комментариях к видео многие пользователи уверяют, что также видели этого персонажа. Некоторые из них шутят, что это станет их самым любимым моментом коронации.

В то же время, как отмечает издание Mirror , королевская семья сочла ситуацию довольно ужасающей, отметив, что «это плохой знак».

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023