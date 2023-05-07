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ДУРНОЙ ЗНАК ⟩ Незваный гость: на коронации Чарльза III заметили «смерть с косой»

Limon.ee
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Коронация Карла III
Коронация Карла III Фото: POOL

Видео со странной фигурой в черном балахоне и с косой в дверях Вестминстерского аббатства посмотрели уже миллионы людей, и они шокированы, пишет unian.net.

Во время церемонии коронации короля Великобритании Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве люди заметили странную фигуру в черном балахоне и с косой.

Отрезок видео, на котором запечатлен жуткий гость, опубликовал один из пользователей Twitter с вопросом: «Кто-либо еще заметил Мрачного жнеца в Вестминстерском аббатстве?» Видео моментально распространилось в сети, сейчас количество просмотров превысило нескольк миллионов. Мрачный Жнец (англ. Grim Reaper) известен как персонифицированная фигура смерти.

В комментариях к видео многие пользователи уверяют, что также видели этого персонажа. Некоторые из них шутят, что это станет их самым любимым моментом коронации.

В то же время, как отмечает издание Mirror, королевская семья сочла ситуацию довольно ужасающей, отметив, что «это плохой знак».
Вы тоже заметили «смерть с косой»?

 

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