«Мама» Верки Сердючки блеснула стильным аутфитом на сцене у Каменских

Певица Настя Каменских сейчас проводит всеукраинский тур «Я - Україна». В рамках тура состоялось мероприятие в городе Полтава. На концерт пришла Инна Белоконь, которая известна по своему образу «мамы» Верки Сердючки.

Белоконь поднялась на сцену с букетом цветов и торжественно вручила его Насте. Оказалось, таким образом Инна захотела поздравить свою коллегу и хорошую знакомую с прошедшим днем рождения.

Одета сценическая спутница Андрея Данилко была в рваные голубые джинсы и черный классический пиджак оверсайз с укороченными рукавами. Образ Инна Белоконь дополнила черными туфлями на массивном каблуке.