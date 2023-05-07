Вс, 7.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Мама» Верки Сердючки блеснула стильным аутфитом на сцене у Каменских

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Верка Сердючка с "мамой"
Верка Сердючка с "мамой" Фото: Промо

Инна Белоконь «засветилась» в Полтаве, пишет unian.net.

Певица Настя Каменских сейчас проводит всеукраинский тур «Я - Україна». В рамках тура состоялось мероприятие в городе Полтава. На концерт пришла Инна Белоконь, которая известна по своему образу «мамы» Верки Сердючки.

Белоконь поднялась на сцену с букетом цветов и торжественно вручила его Насте. Оказалось, таким образом Инна захотела поздравить свою коллегу и хорошую знакомую с прошедшим днем рождения.

Одета сценическая спутница Андрея Данилко была в рваные голубые джинсы и черный классический пиджак оверсайз с укороченными рукавами. Образ Инна Белоконь дополнила черными туфлями на массивном каблуке.

Инна Белоконь на концерте Насти Каменских / скриншот
Инна Белоконь на концерте Насти Каменских / скриншот
Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх