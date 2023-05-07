Эта модель хороша настолько, что одежда ей ни к чему. И, надо сказать, Эмили Ратаковски этим пользуется сполна, пишет super.ru.
Эмили Ратаковски снялась для журнала с обнаженной грудью: пользователи Сети захлебнулись от восторга
Что ни выход в свет, то полуголая, что ни фотосессия, то обнаженная. И ей удается каждый раз вызывать дикий восторг у пользователей Сети.
На днях журнал Homme girls поделился невероятно эротичным снимком модели, спровоцировавшим бурную реакцию фанатов. Одни завидуют джинсам на бедрах Эмили, другие просто публикуют многочисленные вариации на тему «Умер и попал в рай». И это еще Ратаковски пожалела и без того перевозбужденных поклонников, раз прикрыла грудь руками! Должна же быть в женщине загадка, в конце концов?
Шутим, конечно. С откровениями Ратаковски и не думает завязывать — причем не только на съемочной площадке, но и в интервью. Так, недавно модель призналась, что секс для нее — это отдушина и способ получше узнать мужчин. Похоже, Гарри Стайлс стал одним из таких объектов познания.