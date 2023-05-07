Эмили Ратаковски снялась для журнала с обнаженной грудью: пользователи Сети захлебнулись от восторга

Что ни выход в свет, то полуголая, что ни фотосессия, то обнаженная. И ей удается каждый раз вызывать дикий восторг у пользователей Сети.

На днях журнал Homme girls поделился невероятно эротичным снимком модели, спровоцировавшим бурную реакцию фанатов. Одни завидуют джинсам на бедрах Эмили, другие просто публикуют многочисленные вариации на тему «Умер и попал в рай». И это еще Ратаковски пожалела и без того перевозбужденных поклонников, раз прикрыла грудь руками! Должна же быть в женщине загадка, в конце концов?