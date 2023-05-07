Что звезды нам пророчат: гороскоп на 8-14 мая 2023 года

9 мая Солнце и Уран соединяются в Тельце – это знаковый аспект, наделяющий энергией и готовностью решительно действовать. Берите инициативу в свои руки, предлагайте новшества начальству. Но не ждите быстрых результатов, действуйте планомерно, не торопите события. Для бизнеса лучшее время, чтобы расширяться, искать серьезных инвесторов. Ваши начинания поддержат влиятельные знакомые, единомышленники и друзья, которые помогут решить все неприятности с документами.

11 и 12 мая гармоничный аспект Сатурн – ретроградный Меркурий, возвращает к темам начала апреля, но именно в течение этой недели давние дела можно благополучно завершить. В любом случае, решение будет найдено в короткие сроки. Кому-то в трудный момент помогут юристы, а кто-то рассчитывает на помощь коллег из других стран. Уровень доходов сейчас полностью зависит от вашей личной активности и упорства.

К концу недели появляются все шансы для того, чтобы получить желаемое, даже если в предыдущем месяце ваши действия вызвали волну раздражения со стороны окружающих. Дни убывающей Луны способствуют смелым решениям и завершению наиболее важных процессов. Но следует помнить о том, что организм более уязвим в это время, поэтому берегите свои физические и психические ресурсы!

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ОВЕН

Освежить любовь с партнером помогут совместные прогулки на природе, интересные путешествия. Воспользуйтесь своим высоким энергетическим статусом, чтобы заняться спортом и получить желанные формы тела. Предприниматели и начальники могут в очередной раз столкнуться с противодействием конкурентов, которые с упорством, достойным лучшего применения, будут претендовать на то, что вы считаете своим. Однако вы крепкий орешек, и голыми руками вас не возьмешь.

ТЕЛЕЦ

Романтичный ужин усилит чувства и даст повод для откровенных признаний. Это непростой период, как для влюбленных, так и для супругов, которые давно в браке. Возможно, проявятся: раздражительность, претензии друг к другу, моральная усталость, финансовые недоразумения. В ряде случаев разногласия будут связаны с детьми, и в большей степени это касается пар, имеющих наследников от разных партнеров. При этом спорить сейчас совершенно бесполезно. Лучше переждать негативный период, чтобы не наломать дров.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот период вам удастся уладить имущественные споры с родственниками, переехать в новую квартиру, завершить ремонт. Также есть вероятность возврата прежних отношений, но доверять вновь нахлынувшим чувствам, все же, не стоит. Чрезмерная эмоциональность в этот период может навредить и даже разрушить существующие отношения. Для тех, кто в поиске своего идеального партнера, время, благоприятное. Главное для вас – сформировать четкое мнение по поводу важных для вас вопросов, решение которых назрело. Это потребует некоторого времени, но, как говорится, тише едешь – дальше будешь.

РАК

Возможно, для этого придется привлечь средства со стороны. В этот период активные люди могут столкнуться с препятствиями. Казалось бы, многое преодолено, но сейчас придется вновь возвращаться к прежним вопросам и решать сложные задачи. Помимо этого, возможны и неожиданные проверки, что затормозит далеко идущие планы, но не отменит их совсем. Служащий столкнется с жесткой конкуренцией, однако его позиции довольно сильны, и ничего, кроме большого нервного стресса, ему не грозит.

ЛЕВ

Чтобы хорошо заработать, не сидите на месте. У вас большой потенциал, поэтому задействуйте все ресурсы для увеличения доходов. Многие предприниматели продолжат расширение дела, и важной статьей грядущих расходов станут дела хозяйственные, а также различные операции с недвижимостью. В любовной сфере не все будет складываться идеально. В существующих отношениях есть проблемы, которые морально угнетают. Решить их так быстро не получиться из-за накопившихся взаимных обид и претензий, поэтому стоит сделать паузу и хорошенько обдумать перспективы вашего союза.

ДЕВА

Не лишним будет устроить себе дополнительные выходные и отправиться в спа-салон или сауну, чтобы разгрузить нервную систему. А так, в целом, ваш организм сейчас неуязвим. К концу недели назреет потребность в откровенном разговоре, постарайтесь быть объективными и понять чувства партнера. Одиноким представителям знака звезды сулят волнительное знакомство с уникальным человеком, который не станет постоянным спутником, но вдохновит на новые свершения. Однако избегайте идеализации возлюбленного, чтобы не попасть в ловушку излишних ожиданий.

ВЕСЫ

Семейные союзы будут окружены бытовыми хлопотами и заботой о маленьких детях. Возможны трудности со здоровьем у пожилых родителей. Не беспокойтесь, если все идет слишком медленно. Кардинальные перемены произойдут, но не за один день. Ведь вы на правильном пути, а это значит, что в итоге все будет хорошо. Ежедневная рутина сильно тяготит, но без нее не получиться реализовать масштабных проектов. Зато в творчестве стопора не предвидится. Наступает период серьезных перемен, поэтому успейте завершить начатые в прошлом месяце дела.

СКОРПИОН

Для всех дел профессионального плана лучшее время. Придется заниматься доработками в профессиональной сфере. Попросите о повышении на службе – в начале месяца представится шанс получить одобрение руководства. Предпринимателям необходимо уладить дела с налоговой службой и финансовыми отчетами. Сейчас закладываются основы вашего профессионального будущего, и этот процесс нельзя торопить. Поэтому хорошо все обдумайте и никуда не спешите – в итоге так будет лучше.

СТРЕЛЕЦ

Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, доходные подработки. Денежные средства будут поступать стабильно и даже с неплохим «наваром». Однако, период непрост для всех без исключения пар. Романтические чувства остынут, на их смену придет быт и множество обязанностей. Отношения с супругом становятся сложнее – возможно отчуждение, отдаление друг от друга. Прогресса пока ждать не стоит, особенно если этот процесс начался давно.

КОЗЕРОГ

Возможно, в общении с близким человеком вы уходите от обсуждения чего-то важного, наболевшего, но искренность – лучшее решение многих проблем. Ваша загруженность на работе только подольет масла в огонь. С родственниками не исключены споры, конфликты на финансовой почве, сдерживайте свой пыл и амбиции. Много сил будут отнимать дети, которым сейчас как никогда нужна ваша поддержка и помощь в учебе. В доме может появиться новая бытовая техника, захочется затеять небольшой ремонт и перестановку мебели.

ВОДОЛЕЙ

Май для вас – месяц нервозный. Пришло время перемен и не все из них будут радужными. Вам придется погрузиться в нечто чуждое – в дела хозяйственные и бытовые. Возможно значительное ослабление энергетики и обострение старых хронических заболеваний. Уделите внимание программе детокса в рационе питания, профилактике. Повышенного внимания могут требовать вопросы финансового плана. Многим предпринимателям придется пересмотреть бюджет, поскольку вложения в дело окажутся чрезмерными.

РЫБЫ

Активное общение поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами. В общении с новыми партнерами или коллегами ведите себя тактичнее. От вашего доброжелательного поведения будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Не исключено, что беготня по инстанциям и конторам измотает морально. Но и здесь есть свои плюсы – документы подписаны, а деньги поступят на счет вовремя.