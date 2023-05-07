УГАДАЕТЕ, ЗА СКОЛЬКО? ⟩ На аукционе в Таллинне картина Конрада Мяги была продана за астрономическую цену

Вечером 6 мая в таллиннской галерее Haus состоялся весенний аукцион классического искусства. На продажу было выставлено почти 70 работ. В аукционе приняли участие и иностранцы, презентация лотов шла на английском языке.

Картина Конрада Мяги «Пейзаж» была продана на аукционе за 401 000 евро. Между двумя претендентами на картину Мяги шла ожесточенная борьба, и победителем стал человек, скрывавшийся за цифрой 11.

Вот эта картина была продана за 401 000 евро. Фото: Ekraanitõmmis.

Пийя Аусман, директор галереи, говорит, что это самая высокая стартовая цена в истории галереи Haus - 156 000: «Конрад Мяги лидировал, когда речь шла о ценах».

«Когда мы говорим о Конраде Мяги, мы прежде всего имеем в виду художника, который в последнее время пользуется пристальным вниманием: вниманием покупателей в Эстонии и за рубежом, - говорит Аусман. - Например, в настоящее время выставка работ Конрада Мяги проходит в Художественном музее Лиллехаммера в Норвегии».

Конрад Вильгельм Мяги был эстонским художником и педагогом, он родился в 1878 году в Хелленурме и умер в 1925 году в Тарту.