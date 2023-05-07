Глоба: несчастья обойдут стороной эти три знака Зодиака

Несмотря на общую не сликшом хорошую и стабильную обстановку в мире, этим знакам уготовано быть счастливыми, пишет teleprogramma.pro.
Астролог Тамара Глоба считает, что представителям сразу трех знаков Зодиака очень повезет в мае, и у этих людей будет возможность начать новую жизнь.
Речь идет о Водолеях, Близнецах и Львах. По мнению астролога, «апокалипсис» обойдет этих людей стороной. Деньги пойдут рекой, а в семье наступит гармония. Также представителям этих созвездий встретятся люди, которые поддержат и помогут в начинаниях.