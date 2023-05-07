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Глоба: несчастья обойдут стороной эти три знака Зодиака

Limon.ee
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Несмотря на общую не сликшом хорошую и стабильную обстановку в мире, этим знакам уготовано быть счастливыми, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба считает, что представителям сразу трех знаков Зодиака очень повезет в мае, и у этих людей будет возможность начать новую жизнь.

Речь идет о Водолеях, Близнецах и Львах. По мнению астролога, «апокалипсис» обойдет этих людей стороной. Деньги пойдут рекой, а в семье наступит гармония. Также представителям этих созвездий встретятся люди, которые поддержат и помогут в начинаниях.

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