Глоба: несчастья обойдут стороной эти три знака Зодиака

Астролог Тамара Глоба считает, что представителям сразу трех знаков Зодиака очень повезет в мае, и у этих людей будет возможность начать новую жизнь.

Речь идет о Водолеях, Близнецах и Львах. По мнению астролога, «апокалипсис» обойдет этих людей стороной. Деньги пойдут рекой, а в семье наступит гармония. Также представителям этих созвездий встретятся люди, которые поддержат и помогут в начинаниях.