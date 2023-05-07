ВИДЕО ⟩ Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

На видео видно, как пресс-секретарь Кремля подходит к Примадонне, целует ей руку и говорит, что рад ее видеть.

В прошлом году Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ «иноагентом», переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в «иноагенты» (это сделано не было).

Российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» поделилась своими мыслями насчет возвращения Аллы Борисовны в Москву.

«Я думаю, что это очень смелое и принципиальное решение. Валентин Юдашкин был ей близким другом и коллегой очень долгие годы. [...] Если она решила приехать, она, конечно же, приедет. Что ее ждет? Мне интересно, что ждет тех, с кем она встретится на этих похоронах. Всю эту тусню, которая поливала ее последними словами со всех Telegram-помоек и каналов. Кто называл ее «бездарной певичкой» и т. д.

Как с ней встретится Лариса Долина или Константин Эрнст, у которого на канале проходят все эти заказухи по воспитанию ненависти к одному конкретному человеку. Она то ничего не боится. Я не думаю, что ее с собаками встретят в аэропорту, потащат в автозак, наденут наручники. Тем более пока ей никто даже заочно ничего не предъявлял, кроме плевков в спину. [...]

Если она это сделает - она молодец. Ничего не будет с ней! Я почти в этом уверена. Она уже не боится ничего. Она посмотрит этим людям в глаза, она поцелует своего покойного друга и отдаст дань памяти...» - сказала Ларина.