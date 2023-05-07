Я не могу позволить себе очки за 400 евро: государство не выплачивает компенсацию слабовидящим

Тыну прожил большую часть своей жизни в Таллинне, в районе Пельгулинна. На самом деле 63-летний мужчина не помнит времени, когда он ходил без очков, поскольку с раннего возраста ему приходилось надевать их, чтобы хоть что-то видеть. «У меня с детства было плохое зрение», - признается он.

Хотя Тыну говорит, что у него нет особой близорукости, сейчас у него диагностировано серьезное ухудшение зрения, и ему приходится каждый день капать в глаза специальные капли.

Большое беспокойство вызывают очки, которые ужасно дороги. В оптиках оправа с линзами может стоить от нескольких сотен до тысячи евро.

«Я ходил в Департамент социального страхования (SKA), у меня есть медицинская справка о том, что у меня диагностировано тяжелое нарушение зрения. Я хотел получить скидку на очки, но департамент не хочет мне ее давать, потому что нужные мне очки стоят 400 евро», - говорит Тыну.

«400 евро, я не могу позволить себе эти очки», - говорит Тыну. Изображение иллюстративное Фото: Irina Shatilova / Shutterstock

Тыну говорит, что его большое желание - получить с помощью гранта SKA так называемые комбинированные очки. Эта ситуация знакома многим эстонцам: у них есть одни очки для зрения вдаль и вблизи.

«Сейчас у меня две пары очков: одни для зрения вдаль, другие для чтения. Но мне приходится менять очки, я не могу читать в тех, которые у меня есть для уличных прогулок».