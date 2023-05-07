Я не могу позволить себе очки за 400 евро: государство не выплачивает компенсацию слабовидящим

У 63-летнего Тыну из Таллинна диагностировано серьезное нарушение зрения. Он говорит, что самое трудное - постоянно менять очки: «У меня есть одни для ходьбы по улице, но я не могу в них читать». Но этой проблемы недостаточно, чтобы претендовать на компенсацию от государства, пишет Elu24.
Тыну прожил большую часть своей жизни в Таллинне, в районе Пельгулинна. На самом деле 63-летний мужчина не помнит времени, когда он ходил без очков, поскольку с раннего возраста ему приходилось надевать их, чтобы хоть что-то видеть. «У меня с детства было плохое зрение», - признается он.
Хотя Тыну говорит, что у него нет особой близорукости, сейчас у него диагностировано серьезное ухудшение зрения, и ему приходится каждый день капать в глаза специальные капли.
Большое беспокойство вызывают очки, которые ужасно дороги. В оптиках оправа с линзами может стоить от нескольких сотен до тысячи евро.
«Я ходил в Департамент социального страхования (SKA), у меня есть медицинская справка о том, что у меня диагностировано тяжелое нарушение зрения. Я хотел получить скидку на очки, но департамент не хочет мне ее давать, потому что нужные мне очки стоят 400 евро», - говорит Тыну.
Тыну говорит, что его большое желание - получить с помощью гранта SKA так называемые комбинированные очки. Эта ситуация знакома многим эстонцам: у них есть одни очки для зрения вдаль и вблизи.
«Сейчас у меня две пары очков: одни для зрения вдаль, другие для чтения. Но мне приходится менять очки, я не могу читать в тех, которые у меня есть для уличных прогулок».
SKA не хочет выполнять просьбу Тыну: «Я сказал, что мне трудно ходить по улице - когда я сижу в кафе, мне приходится постоянно менять очки. Но они говорят, что нет возможности».
Нынешние очки для дальнего зрения он получил за полцены. «Я вижу в них, да, - признает он, но говорит, что было бы ужасно приятно получить две пары очков по цене одной пары. Однако это стоит дорого. - Я не могу позволить себе заплатить 400 евро за эти очки».
«Сейчас мне приходится каждый раз менять очки и надевать новые, но это очень неудобно».
SKA: использование отдельных очков не является достаточным основанием для получения компенсации
Тия Орловски, руководитель Службы экспертизы и вспомогательных устройств SKA, комментирует: «Нарушение зрения - это значительная потеря остроты зрения, которую нельзя исправить ношением очков и которая препятствует передвижению и повседневной деятельности, например, умыванию, приготовлению пищи, приему лекарств».
Орловски приводит несколько примеров. «Если человеку сделали операцию и в результате у него возникли кратковременные проблемы со зрением, это не является нарушением зрения, равно как и ношение очков не является инвалидностью. Если у человека слепота на один глаз, но он хорошо видит другим глазом, это тоже не является аргументом в пользу инвалидности».
Чтобы получить право на оплачиваемое государством вспомогательное устройство - очки, необходимо иметь тяжелую или полную инвалидность по зрению. По словам Орловски, в этом году ведомство компенсировало медицинские светофильтры, оптические системы в очках и очки 82 людям на условиях, изложенных в перечне вспомогательных средств.
«Однако оправы не подлежат компенсации, а необходимость использования отдельных очков для дальнего и ближнего зрения недостаточное условия для получения государственных льгот», - говорит Орловски. Она отмечает, что если стоимость очков для коррекции остроты зрения является для человека непосильной, он может обратиться за помощью в местные орган власти и попросить компенсировать затраты. Если очки необходимы для работы, условия компенсации можно запросить у работодателя.
Орловски подчеркивает, что стоимость обычных очков не компенсируется Департаментом социального страхования.