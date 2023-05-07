ВИДЕО ⟩ Во время коронации Карла III лошадь гвардейца понесло в толпу

6 мая во время коронационного шествия в Лондоне лошадь гвардейца перестала подчиняться командам и начала пятиться, направляясь в толпу людей. Соответствующий момент попал в кадр и был растиражирован в Сети.
Сломав защитный барьер, лошадь встала на дыбы. Пятясь, она едва не зацепила еще одно животное. Причина такого поведение не сообщается. Информации о пострадавших нет.
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Чарльза III и его жену Камиллу короновали 6 мая в 14.00 по киевскому времени. Зал, где проходила коронация, был оформлен в цвета украинского флага.
В цветах украинского флага на церемонии коронации также появилась первая леди США Джилл Байден и ее внучка Наоми, выбрав, соответственно, синий и желтый наряды. В ложе они сидели рядом с первой леди Украины Еленой Зеленской.
После завершения церемонии коронации король с королевой вернулись в Букингемский дворец и вышли на балкон вместе с членами королевской семьи. Они поприветствовали людей, которые собрались перед дворцом, и посмотрели зрелищное авиашоу в исполнении демонстрационной группы королевских ВВС "Красные стрелы".
Поклонники королевской семьи заблаговременно заняли места на улицах Лондона, чтобы своими глазами увидеть коронационное шествие. Многие из них подобрали яркие наряды, чтобы выделяться из толпы, пишет gordonua.com.