ВИДЕО ⟩ Во время коронации Карла III лошадь гвардейца понесло в толпу

Сломав защитный барьер, лошадь встала на дыбы. Пятясь, она едва не зацепила еще одно животное. Причина такого поведение не сообщается. Информации о пострадавших нет.

Чарльза III и его жену Камиллу короновали 6 мая в 14.00 по киевскому времени. Зал, где проходила коронация, был оформлен в цвета украинского флага.

В цветах украинского флага на церемонии коронации также появилась первая леди США Джилл Байден и ее внучка Наоми, выбрав, соответственно, синий и желтый наряды. В ложе они сидели рядом с первой леди Украины Еленой Зеленской.

После завершения церемонии коронации король с королевой вернулись в Букингемский дворец и вышли на балкон вместе с членами королевской семьи. Они поприветствовали людей, которые собрались перед дворцом, и посмотрели зрелищное авиашоу в исполнении демонстрационной группы королевских ВВС "Красные стрелы".