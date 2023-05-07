Хайди Клум обнажилась перед камерой вместе с юной дочерью и нарвалась на критику в Сети

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум приняла участие в провокационной фотосъемке. Вместе со своей 18-летней дочерью Лени она снялась в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi.

Эти кадры появились в социальных сетях, но, вопреки ожиданиям, вызвали поток негативных комментариев от пользователей.

На фото зрелая и молодая красотки демонстрируют кружевные комплекты белья. У Хайди он нежно-сиреневый, а ее дочь предпочла невинно-белый цвет.

Что и говорить, фигуры у матери и дочери просто сногсшибательные, чем же недовольны пользователи? «Мне бы на вашем месте было стыдно», - писали огорченные дамы в комментариях к посту. «Я бы показывала свою дочь не с таких откровенных сторон»,- указали Клум на «правильное» материнство.

В целом поклонники артистки сошлись во мнении, что «очень странно видеть мать и дочь в столь откровенных нарядах».