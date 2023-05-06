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ВИДЕО ⟩ Некогда уличные музыканты из Таллинна побывали в турах со всемирно известными исполнителями и сняли об этом клип

Limon.ee
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Группа Around The Sun.
Группа Around The Sun. Фото: Личный архив автора

Участники эстонской группы Around The Sun выпустили новый клип, посвященный приключениям музыкантов во время тура с популярнейшими американскими коллективами.

Инди-рок группа из Таллинна, участники которой всего несколько лет назад играли на улицах Старого города, воплотила мечту в реальность и выступила (и не единожды) на одной сцене с такими всемирно известными исполнителями как американская группа One Republic и американская певица итальянского происхождения LP в Латвии, Эстонии и Литве.

Группа Around The Sun с группой One Republic.
Группа Around The Sun с группой One Republic. Фото: Личный архив автора
Группа Around The Sun с певицей LP.
Группа Around The Sun с певицей LP. Фото: Личный архив автора

В честь этого группа Around The Sun выпустила новый сингл AFFECTION и музыкальный клип, в котором показали свои приключение и закулисье во время тура.

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