Участники эстонской группы Around The Sun выпустили новый клип, посвященный приключениям музыкантов во время тура с популярнейшими американскими коллективами.
ВИДЕО ⟩ Некогда уличные музыканты из Таллинна побывали в турах со всемирно известными исполнителями и сняли об этом клип
Инди-рок группа из Таллинна, участники которой всего несколько лет назад играли на улицах Старого города, воплотила мечту в реальность и выступила (и не единожды) на одной сцене с такими всемирно известными исполнителями как американская группа One Republic и американская певица итальянского происхождения LP в Латвии, Эстонии и Литве.
В честь этого группа Around The Sun выпустила новый сингл AFFECTION и музыкальный клип, в котором показали свои приключение и закулисье во время тура.