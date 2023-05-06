ВИДЕО ⟩ Некогда уличные музыканты из Таллинна побывали в турах со всемирно известными исполнителями и сняли об этом клип

Инди-рок группа из Таллинна, участники которой всего несколько лет назад играли на улицах Старого города, воплотила мечту в реальность и выступила (и не единожды) на одной сцене с такими всемирно известными исполнителями как американская группа One Republic и американская певица итальянского происхождения LP в Латвии, Эстонии и Литве.