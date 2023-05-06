КОНФУЗ ⟩ Американская поп-звезда, приглашенная на коронацию, попала в неловкую ситуацию перед церемонией

На церемонию коронации короля Карла III были приглашены многие звезды. Например, американская поп-звезда Кэти Перри, которая выйдет на сцену в качестве главной исполнительницы на концерте в честь коронации в воскресенье.

Перри прибыла на коронацию в розовом костюме и причудливой шляпе. К сожалению, церемония не прошла гладко для Перри, так как она оказалась в довольно неловкой ситуации, когда прибыла.

Перед церемонией коронации в социальных сетях появились кадры, на которых Перри с безнадежным видом ищет свое место. Места, судя по всему, были подписаны, но поп-звезде потребовалось время, чтобы найти свое.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

В какой-то момент она спросила одного из гостей, свободно ли место рядом с ним, но, к сожалению, получила отрицательный ответ.

Перри все же нашла свое место, но она сидел не с очень счастливым видом. Перед прибытием в Англию Перри заявила, что церемония коронации будет познавательной для нее как для американки, потому что она не привыкла к британским традициям.