ВИДЕО ⟩ Дан Балан после длительного молчания выпустил клип, который до войны снял в Киеве с участием 2,5 тысячи детей

Видео снимали девять дней, а постпродакшен длился более трех месяцев. В съемках видео приняли участие более 2,5 тысяч детей из киевских школ, отмечается в релизе.

В клипе показана история любви, которая произошла с главным героем в 80-х годах. Он мысленно возвращается в это время и вспоминает свою первую любовь по имени Мария.

Это первая видеоработа артиста с августа 2022 года.

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам.

27 февраля 2022 года певец впервые отреагировал на российскую агрессию против Украины, разместив в Instagram изображение украинского флага.

4 марта 2022 года румынское издание Pagina de Media сообщило, что на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину певец находился в Киеве.

27 апреля в интервью румынскому сайту Impact мать артиста, молдавская певица Людмила Балан заявила, что «ближе к концу февраля» ее сын покинул Украину и выехал к ним в Молдову. Она подчеркнула, что сам певец «предпочел не афишировать» то, как ему это удалось сделать.