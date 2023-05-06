Молдавский певец Дан Балан 5 мая на YouTube-канале Crazy Loop презентовал клип на песню Love Maria, который был снят в Киеве до полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Гордон.
ВИДЕО ⟩ Дан Балан после длительного молчания выпустил клип, который до войны снял в Киеве с участием 2,5 тысячи детей
Видео снимали девять дней, а постпродакшен длился более трех месяцев. В съемках видео приняли участие более 2,5 тысяч детей из киевских школ, отмечается в релизе.
В клипе показана история любви, которая произошла с главным героем в 80-х годах. Он мысленно возвращается в это время и вспоминает свою первую любовь по имени Мария.
Это первая видеоработа артиста с августа 2022 года.
Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам.
27 февраля 2022 года певец впервые отреагировал на российскую агрессию против Украины, разместив в Instagram изображение украинского флага.
4 марта 2022 года румынское издание Pagina de Media сообщило, что на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину певец находился в Киеве.
27 апреля в интервью румынскому сайту Impact мать артиста, молдавская певица Людмила Балан заявила, что «ближе к концу февраля» ее сын покинул Украину и выехал к ним в Молдову. Она подчеркнула, что сам певец «предпочел не афишировать» то, как ему это удалось сделать.
Людмила Балан заявила, что не может разглашать его нынешнее местонахождение, но отметила, что еще перед Пасхой он покинул Молдову и «работает над своими новыми проектами». По словам матери, единственное, что она может сказать о сыне, – «так это то, что он не в Москве».