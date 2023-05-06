Семь способов быстро успокоить ребенка: лайфхаки от психолога для уставших от истерик мам

Для начала стоит разобраться, что же такое истерика с точки зрения науки. Да-да, это не просто капризы. В психологии такое поведение определяют как состояние сильнейшего возбуждения нервной системы, связанного с накопившимся психическим напряжением. С ним дети младшего возраста не умеют справляться самостоятельно, навыки переключаться и успокаивать себя у них еще отсутствуют. Поэтому нервная система ребенка вместо постепенного угасания реакции на ситуацию (как это обычно бывает у взрослого человека) выдает, наоборот, ее усиление, переходящее в истерику.

Зная о таких особенностях развития детской психики, родителям куда легче контролировать себя и не срываться на ребенка в ответ на его истерику. Ведь мы, в отличие от детей, обладаем навыками саморегуляции. Ну а о максимально экологичных (без крика и угроз) способах успокоить чадо мы расспросили психолога сети частных английских детских садов Discovery Диану Бурмистрову.

«Безусловно, каждый случай индивидуален, к ребенку всегда нужно искать свой подход, но есть и вполне универсальный план действий, который поможет не потерять контроль над ситуацией», - говорит магистр психологии и практикующий когнитивно-поведенческий терапевт Диана Бурмистрова.

1. Сохраняйте спокойствие, не вовлекайтесь эмоционально - и вы уже на полпути к успеху.

2. Прежде чем что-то донести до ребенка, установите с ним зрительный контакт, например присядьте на корточки, чтобы быть на уровне ребенка.