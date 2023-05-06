НАКОНЕЦ-ТО! ⟩ Киану Ривз начал подготовку к секретной свадьбе с художницей Александрой Грант

Точная дата бракосочетания неизвестна. Как пишет издание, ссылающееся на источники, пара хочет сохранить всё в тайне, рассказав только членам семьи и нескольким близким друзьям.

Отношения 58-летнего Киану и 50-летней художницы Александры начались в 2011 году во время их совместной работы над иллюстрированной книгой «Ода счастью». Долгое время они скрывали романтическую связь и называли друг друга друзьями, но в 2019 году объявили себя парой.

Для звезды «Джона Уика» это будет первый брак. Как пишут журналисты, Киану переживал трагедии на протяжении всей жизни. Отец бросил его ещё ребёнком, лучший друг Ривер Феникс принял смертельную дозу наркотиков, его сестра Ким умерла от лейкемии, а возлюбленная - актриса Дженнифер Сайм - незадолго до гибели в автокатастрофе родила мёртвого ребёнка.