Зеленская, Джилл Байден и еще две тысячи гостей со всего мира, кроме Путина и Лукашенко. Кого пригласили на коронацию Карла III

Среди гостей будут члены королевской семьи, международные представители из 203 стран, в том числе около 100 глав государств, а также представители общественных и благотворительных организаций.

Члены британской королевской семьи

На церемонии коронации будет присутствовать сын Карла III с женой Кэтрин. Ожидается также приезд проживающего в США британского принца Гарри. Он приедет один, без супруги Меган.

Также на церемонию приглашены братья и сестры короля – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, а также их дети.

Кроме того, на церемонию пригласили родственников жены Карла III Камиллы и представителей иностранных королевских семей.

Государственные деятели и политики

Украину на коронации Карла III будет представлять первая леди Украины Елена Зеленская, а США – супруга президента Джо Байдена Джилл Байден, сообщает CNN. На церемонию также приглашен президент Чехии Петр Павел с женой.

Также там будут премьер-министр Великобритании Риши Сунак, бывшие премьер-министры Лиз Трасс и Тони Блэр, первый министр Шотландии Хумза Юсаф и первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, а также лорд-мэр Лондона Николас Лайонс.

Букингемский дворец разослал приглашения президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министру Новой Зеландии Крис Хипкинс, премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу, президенту Филиппин Фердинанду Маркосу, президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и другим, сообщает Harpers Bazaar.

Представители благотворительных организаций Великобритании