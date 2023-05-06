Сб, 6.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Зеленская, Джилл Байден и еще две тысячи гостей со всего мира, кроме Путина и Лукашенко. Кого пригласили на коронацию Карла III

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Король Великобритании Карл III и королева-консор Камилла.
Король Великобритании Карл III и королева-консор Камилла. Фото: Jon Super

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Карла III. На церемонию приглашены около 2,2 тысяч гостей, сообщается на официальном сайте королевской семьи, пишет Гордон.

Среди гостей будут члены королевской семьи, международные представители из 203 стран, в том числе около 100 глав государств, а также представители общественных и благотворительных организаций.

Члены британской королевской семьи

На церемонии коронации будет присутствовать сын Карла III с женой Кэтрин. Ожидается также приезд проживающего в США британского принца Гарри. Он приедет один, без супруги Меган.

Также на церемонию приглашены братья и сестры короля – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, а также их дети.

Кроме того, на церемонию пригласили родственников жены Карла III Камиллы и представителей иностранных королевских семей.

Государственные деятели и политики

Украину на коронации Карла III будет представлять первая леди Украины Елена Зеленская, а США – супруга президента Джо Байдена Джилл Байден, сообщает CNN. На церемонию также приглашен президент Чехии Петр Павел с женой.

Также там будут премьер-министр Великобритании Риши Сунак, бывшие премьер-министры Лиз Трасс и Тони Блэр, первый министр Шотландии Хумза Юсаф и первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, а также лорд-мэр Лондона Николас Лайонс.

Букингемский дворец разослал приглашения президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министру Новой Зеландии Крис Хипкинс, премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу, президенту Филиппин Фердинанду Маркосу, президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и другим, сообщает Harpers Bazaar.

Представители благотворительных организаций Великобритании

Приглашения на коронационную службу в Вестминстерском аббатстве получили более 450 обладателей медалей Британской империи в знак признания вклада выдающихся волонтеров, представителей благотворительных организаций и общественных деятелей по всей стране.

Кроме того, 400 молодых людей, представляющих благотворительные организации, назначенные королем, королевой-консортом и правительством Великобритании, будут иметь возможность наблюдать за коронационной службой и шествием из церкви Святой Маргариты Вестминстерского аббатства с любезного разрешения декана и капитула. Вестминстера.

Как выглядит приглашение

Все гости церемонии получили вот такие приглашения, которые разработал художник Эндрю Джеймисон. Рисунок для приглашения был нарисован вручную акварелью и гуашью, а сами приглашения напечатаны на переработанном картоне с деталями из золотой фольги.

Приглашение на коронацию.
Приглашение на коронацию. Фото: -

На коронацию не были приглашены президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Церемония коронации Карла III и его жены, королевы-консорта Камиллы запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно.

Карл III с женой Камиллой приедут в Вестминстерское аббатство с процессией из Букингемского дворца, которая начнет свое шествие в 12.20 по киевскому времени. Служба коронации в Вестминстерском аббатстве начнется в 13.00 и закончится в 15.00.

После службы король с супругой вернутся в Букингемский дворец в большой торжественной процессии. В этой процессии к ним присоединятся другие члены королевской семьи.

Коронационное шествие продлится около 30 минут. Король и его супруга будут путешествовать в карете Gold State, запряженной восемью лошадьми Windsor Grey.

В Букингемский дворец король и его жена Камилла прибудут около 15.30 и в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия. Они примут салют от вооруженных сил Соединенного Королевства и Содружества в садах Букингемского дворца.

При хорошей погоде в 16.30 вооруженные силы проведут коронационный полет над торговым центром и Букингемским дворцом.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх