6 мая в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Карла III. На церемонию приглашены около 2,2 тысяч гостей, сообщается на официальном сайте королевской семьи, пишет Гордон.
Зеленская, Джилл Байден и еще две тысячи гостей со всего мира, кроме Путина и Лукашенко. Кого пригласили на коронацию Карла III
Среди гостей будут члены королевской семьи, международные представители из 203 стран, в том числе около 100 глав государств, а также представители общественных и благотворительных организаций.
Члены британской королевской семьи
На церемонии коронации будет присутствовать сын Карла III с женой Кэтрин. Ожидается также приезд проживающего в США британского принца Гарри. Он приедет один, без супруги Меган.
Также на церемонию приглашены братья и сестры короля – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард, а также их дети.
Кроме того, на церемонию пригласили родственников жены Карла III Камиллы и представителей иностранных королевских семей.
Государственные деятели и политики
Украину на коронации Карла III будет представлять первая леди Украины Елена Зеленская, а США – супруга президента Джо Байдена Джилл Байден, сообщает CNN. На церемонию также приглашен президент Чехии Петр Павел с женой.
Также там будут премьер-министр Великобритании Риши Сунак, бывшие премьер-министры Лиз Трасс и Тони Блэр, первый министр Шотландии Хумза Юсаф и первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, а также лорд-мэр Лондона Николас Лайонс.
Букингемский дворец разослал приглашения президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министру Новой Зеландии Крис Хипкинс, премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу, президенту Филиппин Фердинанду Маркосу, президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и другим, сообщает Harpers Bazaar.
Представители благотворительных организаций Великобритании
Приглашения на коронационную службу в Вестминстерском аббатстве получили более 450 обладателей медалей Британской империи в знак признания вклада выдающихся волонтеров, представителей благотворительных организаций и общественных деятелей по всей стране.
Кроме того, 400 молодых людей, представляющих благотворительные организации, назначенные королем, королевой-консортом и правительством Великобритании, будут иметь возможность наблюдать за коронационной службой и шествием из церкви Святой Маргариты Вестминстерского аббатства с любезного разрешения декана и капитула. Вестминстера.
Как выглядит приглашение
Все гости церемонии получили вот такие приглашения, которые разработал художник Эндрю Джеймисон. Рисунок для приглашения был нарисован вручную акварелью и гуашью, а сами приглашения напечатаны на переработанном картоне с деталями из золотой фольги.
На коронацию не были приглашены президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
Церемония коронации Карла III и его жены, королевы-консорта Камиллы запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно.
Карл III с женой Камиллой приедут в Вестминстерское аббатство с процессией из Букингемского дворца, которая начнет свое шествие в 12.20 по киевскому времени. Служба коронации в Вестминстерском аббатстве начнется в 13.00 и закончится в 15.00.
После службы король с супругой вернутся в Букингемский дворец в большой торжественной процессии. В этой процессии к ним присоединятся другие члены королевской семьи.
Коронационное шествие продлится около 30 минут. Король и его супруга будут путешествовать в карете Gold State, запряженной восемью лошадьми Windsor Grey.
В Букингемский дворец король и его жена Камилла прибудут около 15.30 и в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия. Они примут салют от вооруженных сил Соединенного Королевства и Содружества в садах Букингемского дворца.
При хорошей погоде в 16.30 вооруженные силы проведут коронационный полет над торговым центром и Букингемским дворцом.