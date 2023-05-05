Любимая многими журналистка и ведущая Kanal 2 Ээва Эссе-Сыырумаа сегодня празднует 33-й день рождения.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Известная эстонская тележурналистка проводит день рождения в самом романтичном городе
5 мая телеведущая Ээва Эссе-Сыырумаа, которой исполнилось 33 года, с радостью принимает поздравления и пишет, что проводет свой день рождения с мужем в Париже.
На вопрос, что пара планирует делать вместе, именинница отвечает: «Посмотрим, что приготовил для нас Париж».
Ээва и Сандер, специалист по коммуникациям, познакомились осенью 2009 года в Тартуском университете, где оба изучали журналистику и связи с общественностью.
Свадьба пары состоялась 5 августа 2022 года, ровно через десять лет после начала их отношений.
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