ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Известная эстонская тележурналистка проводит день рождения в самом романтичном городе

5 мая телеведущая Ээва Эссе-Сыырумаа, которой исполнилось 33 года, с радостью принимает поздравления и пишет, что проводет свой день рождения с мужем в Париже.

На вопрос, что пара планирует делать вместе, именинница отвечает: «Посмотрим, что приготовил для нас Париж».

Ээва и Сандер, специалист по коммуникациям, познакомились осенью 2009 года в Тартуском университете, где оба изучали журналистику и связи с общественностью.