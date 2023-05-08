Ни проехать ни пройти: водители теряют терпение в пробках в центре Таллинна. Успевают ли спецслужбы на экстренные вызовы?

Скорая к вам приедет, но возможны задержки!

«Во время дорожных работ гарантируется доступ людям, проживающим в этом районе, поэтому машины скорой помощи могут также в порядке исключения подъезжать к домам.

Однако из-за дорожных работ общее движение в центре города замедлено, поэтому прибытие машин скорой помощи может быть более медленным, чем обычно.

Тем не менее, участники дорожного движения стараются уступать дорогу машинам скорой помощи, мчащимся на экстренный вызов, если это возможно.

Мы советуем тем, кто звонит в скорую помощь в этом районе, если им известна какая-либо информация о том, как быстрее всего добраться до здания, обязательно передать ее оператору, так как ситуация в районе строительства быстро меняется», - говорит Кристель Халликас, специалист по связям с общественностью Таллиннской скорой помощи.

Если надо – полицейские пойдут пешком!

«Ни один человек, нуждающийся в помощи, без помощи не останется. Если по какой-то причине полиция не сможет приехать на автомобиле, значит – пойдем пешком.

Полицию всегда информируют о проведении дорожных работ и о затрудненном движении на дорогах. Эту информацию получают все патрули, так что мы всегда это учитываем и знаем заранее о возможных препятствиях и изменения в организации дорожного движения», - комментирует руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер.

У спасателей есть секретный трюк!

«К сожалению, ремонт немного увеличивает время прибытия спасателей на вызов, но если техника кесклиннаской команды не может приехать, то обязательно приедут спасатели из другой команды. Больше никаких трудностей ремонт дорог в центре Таллинна пока не вызывает. Даже если пожар произойдет в здании, около которого ведется ремонт, то спасателям не обязательно подъезжать на машине близко к дому – можно растянуть рукава и потушить возгорание на расстоянии. Спасательные команды всегда готовы подменить друг друга, поэтому, если кесклиннаская команда не сможет быстро приехать на вызов из-за ремонта, то её всегда смогут подстраховать команды Ласнамяэ, Лиллекюла, Пирита, Маарду, Мууга и другие. Время прибытия увеличится лишь на пару минут, но никто без помощи не останется», - говорит советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова.