ВИДЕО ⟩ Беременную женщину не пустили в аэропорт из-за запаха алкоголя: в итоге случилась драка

29-летней Ке Марии Скотт предъявлены обвинения в хулиганстве в связи с дракой, вспыхнувшей после того, как сотрудники авиакомпании не разрешили ей посадку на самолет в международном аэропорту Атланты в конце прошлого уик-энда.

Перед тем, как часть этой рукопашной битвы была запечатлена на видео, Мария Скотт заявила жертве, что она из «Западной Филадельфии» и собирается «надрать ей задницу», сообщили полицейские.

There was a fight yesterday at Atlanta Airport. They were both added to the no fly list. 😳 pic.twitter.com/svK2fKj9AZ — Everything Georgia (@GAFollowers) May 1, 2023

39-секундный ролик, опубликованный GAFollowers в Твиттере, демонстрирует, как афроамериканка атакует другую темнокожую женщину и сбивает ее на пол между перегородками, а зрители кричат: «Остановись». Двое темнокожих мужчин пытались разнять их прежде чем, ролик закончился. Впрочем, в отчете полиции говорится, что на самом деле их разняли четверо случайных пассажиров.

Полиция также сообщает, что перед началом схватки сотрудница авиакомпании успела позвонить 911, чтобы сообщить о споре на у стойки выхода на посадку. Согласно отчету об инциденте, опубликованному полицией Атланты, патрульные направлялись в аэропорт, они получили от диспетчера сообщение о том, что ситуация переросла в рукопашную драку.

Жертва, менеджер авиакомпании Жасмин Роден, сообщила офицерам, что ей пришлось вмешаться в начавшийся скандал после того, как Мария Скотт пообещала избить одну из сотрудниц Spirit Airlines у выхода на посадку. После этих угроз женщине сообщили, что ей отказано в посадке на рейс, однако она все равно попыталась прорваться на самолет.

«По словам Жасмин Роден, Мария Скотт положила свой посадочный талон в один из карманов, подтянула спортивные штаны и напала на нее, размахивая руками, после чего ударила [жертву] по левой стороне лица», – говорится в отчете об инциденте. «[Она] затем заявила, что нападавшая принялась дергать ее за волосы и тянуть к перегородке, в результате чего они обе упали на пол».