Врач рассказала, как кофе влияет на размер груди у женщин

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сославшись на исследование, проведенное Лундским университетом в Швеции. Так вот, по словам эксперта, более трех чашек кофе в день может привести к уменьшению груди у некоторых представительниц женского пола. Но спешим вас обрадовать, под не самое радостное влияние напитка попадают не все дамы, а только носительницы определенного варианта гена С.

«Исследование выявило, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь только о носительницах определенного варианта гена С, а не о всех женщинах вообще. Основная проблема для нас заключается в том, что мы не знаем, носителем какого гена мы можем оказаться», - объяснила Соломатина.