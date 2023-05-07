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Врач рассказала, как кофе влияет на размер груди у женщин

Limon.ee
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Женщина пьет кофе. Иллюстративное фото
Женщина пьет кофе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вот от чего, но от кофе мы такого подвоха не ожидали. Оказывается, напиток, который большинство из нас с удовольствием попивают в течение дня, может сказываться на размере груди, пишет super.ru.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сославшись на исследование, проведенное Лундским университетом в Швеции. Так вот, по словам эксперта, более трех чашек кофе в день может привести к уменьшению груди у некоторых представительниц женского пола. Но спешим вас обрадовать, под не самое радостное влияние напитка попадают не все дамы, а только носительницы определенного варианта гена С.

«Исследование выявило, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь только о носительницах определенного варианта гена С, а не о всех женщинах вообще. Основная проблема для нас заключается в том, что мы не знаем, носителем какого гена мы можем оказаться», - объяснила Соломатина.

Но призываем не паниковать, вряд ли кофе способен уменьшить грудь до невообразимых размеров. Да и вообще, многие эксперты отмечают, что кофеином лучше не увлекаться, вот вам еще один стимул сократить количество чашек в день.

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