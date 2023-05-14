Нумерология: определяем энергетического вампира по дате рождения

Числа от 5 до 7. Эти цифры характеризуют людей со скрытым потенциалом энергетического вампиризма. Толчком для активации этих способностей обычно служит эмоциональное перенапряжение, сильнейший стресс и другие негативные события. Чаще всего эти особенности так и остаются скрытыми, однако если они проснулись, жажда получения чужих эмоций в первое время будет толкать этих людей на необдуманные и безрассудные поступки. Если в вашем окружении поведение знакомого стало до неузнаваемости странным, он без видимых причин проявляет агрессию, придирается к вам и выводит из себя, стоит ограничить общение с ним на некоторое время.

Числа 8 и 9. Эти значения указывают на то, что человек не просто потенциальный потребитель эмоций, он и есть настоящий вампир. Часто люди с этим числом даты рождения знают, что чужие чувства - самый лакомый источник их энергии. Их особенности не дают покоя никому из окружения. Они зачастую выбирают профессии, связанные с массовыми скоплениями народа. Это певцы, музыканты, шоумены. Такой тип вампиров чаще всего питается энергетикой счастья, возбуждения и радости. Это «кушанье» для них словно напиток Богов. Однако в случае длительного голодания они не гнушаются и отрицательными эмоциями.

Числа 10 и 11. Эти показатели характеризуют людей, рожденных с особенными способностями. Они склонны не столько к эмоциональному вампиризму, сколько к получению энергии из магических источников. Рожденные с этими цифрами в жизненном коде часто одарены способностями видеть и слышать то, что неподвластно обычному человеку. Они способны заглядывать в будущее, предсказывать грядущие события, обладают экстрасенсорными навыками. Их вампиризм заключается в добыче энергии при проведении различных магических и оккультных ритуалов, а также от сеансов, которые они проводят с людьми, обратившимися к ним в поисках ответов на интересующие вопросы.