Нумерология: определяем энергетического вампира по дате рождения

Нумерология позволяет вычислить не только свой жизненный путь по дате рождения, но и выявить способности и особенности каждого человека. С помощью нехитрых вычислений вы сможете определить, насколько вы или ваши знакомые склонны к энергетическому вампиризму, пишет eto-interesno.com.
Энергетические вампиры, к сожалению, не редкость в нашем мире. Чаще всего человек не догадывается о своих особенностях и действует неосознанно. Это проявляется в склонности к выяснению отношений, скандалам - любым действиям, которые провоцируют собеседника на всплеск сильных эмоций.
В случае, если после общения с определенным человеком вы чувствуете себя опустошенным, у вас наступает период апатии, лени и нежелания двигаться вперед, то, скорее всего, вы столкнулись с энергетическим вампиром. А бывает так, что после скандала или ссоры вы чувствуете себя значительно лучше, вас словно переполняют жизненные силы, заставляя провоцировать еще больший накал страстей. В этом случае уже вы можете оказаться потенциальным вампиром, впитывающим чужие эмоции, словно губка.
Число даты рождения и энергетический вампиризм
Расчет прост: сложите все цифры в дате рождения человека. Получившееся число будет характеристикой его потенциала. Например, вы родились 28.07.1977. Складываем все цифры: 2+8+0+7+1+9+7+7 = 41. Складываем до однозначного числа: 4+1 = 5.
Числа от 1 до 4. Этот показатель означает, что человек родился потенциальным энергетическим вампиром и способен питаться чужими эмоциями. Однако слабое биополе часто склоняет людей с этими значениями к ведомому образу жизни. Застенчивость и скромность не позволяют открыто демонстрировать свои особенности, поэтому они находят себе потенциальную жертву и понемногу лишают ее жизненных сил. Вы можете всю жизнь прожить бок о бок с таким вампиром, и вряд ли поймете, что периодическая слабость и недомогания являются его заслугой.
Числа от 5 до 7. Эти цифры характеризуют людей со скрытым потенциалом энергетического вампиризма. Толчком для активации этих способностей обычно служит эмоциональное перенапряжение, сильнейший стресс и другие негативные события. Чаще всего эти особенности так и остаются скрытыми, однако если они проснулись, жажда получения чужих эмоций в первое время будет толкать этих людей на необдуманные и безрассудные поступки. Если в вашем окружении поведение знакомого стало до неузнаваемости странным, он без видимых причин проявляет агрессию, придирается к вам и выводит из себя, стоит ограничить общение с ним на некоторое время.
Числа 8 и 9. Эти значения указывают на то, что человек не просто потенциальный потребитель эмоций, он и есть настоящий вампир. Часто люди с этим числом даты рождения знают, что чужие чувства - самый лакомый источник их энергии. Их особенности не дают покоя никому из окружения. Они зачастую выбирают профессии, связанные с массовыми скоплениями народа. Это певцы, музыканты, шоумены. Такой тип вампиров чаще всего питается энергетикой счастья, возбуждения и радости. Это «кушанье» для них словно напиток Богов. Однако в случае длительного голодания они не гнушаются и отрицательными эмоциями.
Числа 10 и 11. Эти показатели характеризуют людей, рожденных с особенными способностями. Они склонны не столько к эмоциональному вампиризму, сколько к получению энергии из магических источников. Рожденные с этими цифрами в жизненном коде часто одарены способностями видеть и слышать то, что неподвластно обычному человеку. Они способны заглядывать в будущее, предсказывать грядущие события, обладают экстрасенсорными навыками. Их вампиризм заключается в добыче энергии при проведении различных магических и оккультных ритуалов, а также от сеансов, которые они проводят с людьми, обратившимися к ним в поисках ответов на интересующие вопросы.
Даже если вам кажется, что в вашем окружении есть человек, похожий по описанию на энергетического вампира, не торопитесь с выводами. Для некоторых это просто особенности поведения и характера. Следуйте народной мудрости «не буди лихо, пока тихо» и по возможности просто ограничьте контакты с этим человеком.