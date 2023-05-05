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Сын модельера Зайцева заявил, что отца могли отравить

Limon.ee
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Слава Зайцев
Слава Зайцев Фото: Shutterstock

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор в беседе с корреспондентом Super.ru заявил, что его тяжелобольного отца могли отравить.

«Он не назвал людей, которых подозревает в преступлении, но отметил, что точно не ближний круг», - передает портал.

Между тем бывший заместитель гендиректора Дома Моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов опроверг версию об отравлении.

Российский кутюрье скончался 30 апреля в результате кровотечения, возникшего из-за язвы желудка. Ему было 85 лет.

Зайцева похоронили в четверг, 4 мая, на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково.

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