Сын модельера Зайцева заявил, что отца могли отравить

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор в беседе с корреспондентом Super.ru заявил, что его тяжелобольного отца могли отравить.
«Он не назвал людей, которых подозревает в преступлении, но отметил, что точно не ближний круг», - передает портал.
Между тем бывший заместитель гендиректора Дома Моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов опроверг версию об отравлении.
Российский кутюрье скончался 30 апреля в результате кровотечения, возникшего из-за язвы желудка. Ему было 85 лет.
Зайцева похоронили в четверг, 4 мая, на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково.