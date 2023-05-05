Десять ошибок, которые не дают вам стать богатым человеком

Одна из главных ошибок, которые не позволяют достичь финансового благополучия – это жизнь без вдохновляющей цели. Когда у вас нет определенный цели, ваша мотивация автоматически ослабляется, у вас уже нет сильного стимула получать больше денег. Вы можете этого даже не замечать, но подсознательно транслируете такую мысль: «Денег на жизнь хватает, и хорошо». У вас всегда находятся повседневные дела и заботы, у вас много микро-целей, например, сделать ремонт в ванной комнате или съездить на выходные в другой город, но нет того, что давало бы вам заряд вдохновения, энергии и сил каждое утро, что «зажигало» бы вас и двигало вперед. Многие люди «засыпают» в своем тесном мирке, изо дня в день решая бытовые проблемы и реализуя микро-цели. В Трансерфинге деньги являются атрибутом цели, то есть приходят на реализацию цели, а если цель маленькая – то и денег на нее много не надо.