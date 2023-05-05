Десять ошибок, которые не дают вам стать богатым человеком

Некоторые люди годами не могут «пробить» свой финансовый потолок, несмотря на то, что много работают и развиваются в выбранном деле. Что бы они ни делали, денег не становится больше, их едва хватает на все необходимое, пишет loveandmoney.ru.
Если посмотреть на ситуацию с позиции Трансерфинга, можно увидеть ряд причинно-следственных связей и выявить 10 ошибок, которые мешают стать богатым человеком. Проверьте, может быть, вы тоже совершаете эти ошибки?
ОШИБКА №1. ВЫ ЖИВЕТЕ БЕЗ ЦЕЛИ
ОШИБКА №2. ВЫ НЕ «ПЕРЕСТАВЛЯЕТЕ НОГИ» В СТОРОНУ ВЫБРАННОЙ ЦЕЛИ
В книгах о Трансерфинге Вадим Зеланд пишет о таком понятии, как «переставлять ноги в сторону выбранной цели». Это значит, что мало просто выполнять практики, ставить намерение и крутить целевые слайды с тем, что вы хотите получить. Нужно еще совершать конкретные действия в физическом мире. Многие люди думают, что «переставляют ноги»: ходят на работу, выполняют повседневные дела. Но по факту они ничего не делают для того, чтобы приблизиться к реализации своей цели. Если вы хотите стать богатым человеком, вам необходимо для этого прежде всего две вещи: вдохновляющая цель и конкретные шаги, которые вы будете к ней совершать. Например, ваша цель – открыть свое дело, свой собственный бизнес. Шагами в данном случае могут быть: обучающие курсы и конференции, развитие лидерских навыков, получение степени MBA, формирование стартового капитала, нетворкинг и так далее. Если же вы приходите домой с работы и ложитесь на диван смотреть телевизор, о каком бизнесе может идти речь?
ОШИБКА №3. ВЫ НЕ РАСТЕТЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛ
В любом деле рано или поздно можно «упереться в потолок». Вам кажется, что вы уже все знаете и умеете. Не поддавайтесь этой иллюзии. Настоящие профессионалы, успешные и богатые люди постоянно вкладывают ресурсы в свое развитие и совершенствуют свои навыки. Даже если у вас узкая специализация, в которой вы являетесь экспертом – подумайте, например, о горизонтальном росте. Может быть, вам стоит расширить свои компетенции, освоить смежные профессии или усилить свои лидерские и организационные навыки, чтобы стать руководителем. При условии, что вы занимаетесь любимым делом, такой рост позволит вам увеличить свой доход и стать богатым человеком.
ОШИБКА №4. ВЫ ЗАВЫШАЕТЕ ВАЖНОСТЬ
Если вы постоянно завышаете важность относительно денег, то есть сильно тревожитесь, когда их нет, расстраиваетесь, когда тратите деньги, усиленно пытаетесь их сохранить, удержать – то ваши шансы стать по-настоящему богатым человеком значительно уменьшаются. Часто именно эта ошибка не дает вам разбогатеть, так как завышенная важность буквально пережимает потоки денежной энергии. Как пишет Вадим Зеланд: «Встречайте деньги с любовью и вниманием, а расставайтесь беззаботно».
ОШИБКА №5. ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ НА ВСЕМ ЭКОНОМИТЬ
Еще одна распространенная ошибка тех, кто хочет стать богатым человеком, но никак не может увеличить уровень дохода – привычка на всем экономить. Фаст-фуд вместо качественной пищи, маршрутка вместо такси, отдых на даче вместо поездки к морю… Причем вы экономите даже тогда, когда у вас, казалось бы, есть свободные деньги. В данном случае, если посмотреть с позиции Трансерфинга, вы сообщаете миру: «Я готов довольствоваться тем, что есть!». И мир соглашается с вами. Вот почему вы вновь и вновь упираетесь в финансовый потолок. Если же вы начнете транслировать: «Мне нужно больше! Я позволяю себе больше», то тем самым вы откроетесь денежной энергии.
ОШИБКА №6. ВЫ НЕПРАВИЛЬНО СТАВИТЕ НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЬГИ
Часто в намерении прописывают: «Я супербогатый человек!», «Мой доход очень большой», «У меня куча денег». Но это все работает не очень эффективно, так как, во-первых, вы завышаете важность, а во-вторых, формулировка неконкретная. Обязательно указывайте конкретную сумму: «от … денег в месяц». Не пишите абстрактно. И не забывайте про «от…» – не ограничивайте Вселенную и самого себя. Возможно, сейчас указанная сумма кажется вам огромной, а через какое-то время вы поймете, что уже «взяли» эту финансовую высоту и хотите большего. Проверьте свое намерение: правильно ли вы его прописали? Также обязательно укажите в намерении вашу цель, не ограничивайтесь только уровнем желаемого дохода.
ОШИБКА №7. ВЫ «ЗАСЫПАЕТЕ» В ПРОБЛЕМАХ И НЕГАТИВЕ
Еще одна ошибка человека, который мечтает стать богатым, но никак не может пробить свой финансовый потолок – привычка фокусироваться на негативе и проблемах. Да, когда случается что-то плохое, когда у вас финансовые сложности, когда срывается перспективная сделка или обстоятельства вынуждают вас брать кредит – сложно сохранять спокойствие и думать о вдохновляющей цели. Но это необходимо. Осознайте, что прямо сейчас, своим мысленным излучением вы можете либо исправить ситуацию и изменить ее к лучшему, либо усугубить. Не «засыпайте» в проблемах, снижайте важность, учитесь управлять своим вниманием и следите за своей трансляцией!
ОШИБКА №8. ВЫ «СТУЧИТЕСЬ» В ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Иногда вы можете неосознанно вступать в гонку за деньгами и, занимая позицию борца, стучаться во все двери. То есть пытаетесь идти напролом и бороться с обстоятельствами, чтобы получить желаемое любой ценой. Это неэффективная позиция. Даже если вам удастся «вышибить дверь» и «получить свое», вы потратите на это большое количество сил, энергии, нервов и здоровья. Человек в позиции борца часто добивается того, что хочет, но какой ценой? Ценой постоянных стрессов и сильного напряжения. Если же вы хотите стать богатым по Трансерфингу, то есть наиболее простым и быстрым путем – наблюдайте внимательно за знаками, которые посылает вам Вселенная, за новыми возможностями и перспективами. Ищите открытые двери. Как пишет Вадим Зеланд в книге «Практический курс Трансерфинга за 78 дней»:
«Ваша дверь является тем путем, который приведет к Вашей цели. Крутите в мыслях целевой слайд, и тогда внешнее намерение рано или поздно раскроет перед вами различные возможности – двери. Если на пути к цели вы устаете, теряете энергию, выбиваетесь из сил, значит это не ваша дверь».
ОШИБКА №9. ВЫ НЕ ПОВЫШАЕТЕ УРОВЕНЬ ЛИЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Это, пожалуй, самая неочевидная ошибка, которая может мешать вам разбогатеть. На первый взгляд кажется, что работа с телом и энергией лежит совершенно в другой плоскости и не имеет отношения к денежной сфере. Однако это не так. Только человек с высоким уровнем личной энергетики может стать по-настоящему богатым и успешным. Деньги – это энергия, и для того, чтобы привлекать ее в свою жизнь, необходимо самому поддерживать в себе высокий уровень энергетики. Энергия денег должна свободно проходить через ваше тело, не встречая в нем блоков и зажимов.
ОШИБКА №10. ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ СТАРЫМ ПРОГРАММАМ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ
Многие люди, которые стремятся к большим деньгам, своим сознанием находятся на совершенно другой линии жизни – там, где денег все время не хватает. Почему так происходит? Над ними имеют власть негативные установки и старые программы, при помощи которых система удерживает их в своих рамках. Для того, чтобы освободить свое сознание, необходимо «проснуться», занять осознанную позицию и выявить все негативные программы, привычки, шаблоны мышления и поведения, которые до сих пор управляют вами. Зачастую они тянутся из самого детства. Например, убеждение, что успех можно заслужить только долгим и упорным трудом. Повзрослев, такой человек допоздна засиживается в офисе и уходит с работы последним, однако денег в его жизни почему-то не прибавляется.
Итак, 10 самых распространенных ошибок, которые мешают вам стать богатым – это отсутствие вдохновляющей цели, нежелание двигаться к ее реализации, отсутствие профессионального роста, завышенная важность относительно денег и привычка на всем экономить. А также некорректно сформулированное намерение, недостаточный уровень осознанности, низкий уровень энергетики и упорные попытки стучаться в закрытые двери.