Картофель фри сенсационно влияет на молодых мужчин

Фастфуд славится рядом негативных последствий для здоровья. Но среди них есть такие, о которых даже не догадывались. Кроме большого количества трансжиров, которые повышают уровень плохого холестерина и снижают хороший уровень, можно получить еще и проблемы с ментальным здоровьем.

Как картофель фри влияет на людей

Китайские ученые нашли связь между частым употреблением жареной пищи, особенно картофеля фри, и повышенным риском депрессии. Больше всего это касалось молодых мужчин.

В эксперименте приняли участие более 140 тысяч человек в течение 11 лет. В первые два года выявлено почти 8300 случаев тревожного расстройства и более 12700 случаев депрессии у людей, которые часто употребляли жареную пищу. А если ели и картошку фри, то риски росли еще на 2%.

В общем, употребление таких продуктов повышало риски развития тревожности на 12%, а депрессии – на 7%.

Единственное, что еще интересует ученых, такой факт: жареная пища напрямую влияет на психическое здоровье, и почему люди, испытывающие тревогу или депрессию, заедают проблему картофелем фри?