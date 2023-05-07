Судьбоносный возраст: какие годы в жизни знаков Зодиака самые важные

В жизни каждого знака Зодиака есть годы, когда появляется шанс полностью изменить свою судьбу.

Овны

У Овнов большая часть благоприятных перемен случится после 30. Хочешь выйти на новый уровень? Делай это в 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60 и 66 лет! И обрати внимание: торопиться некуда, шансов после 40 у тебя будет предостаточно.

Тельцы

У Тельцов судьбоносные годы будут разными: в юности их ждут трудности, но после тридцатого дня рождения судьбоносные годы сулят перемены только к лучшему. Возраст, когда их следует ждать: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 и 64 года.

Близнецы

Близнецы задолго до «дня Х» могут почувствовать тревогу: они умеют предчувствовать грядущие изменения интуитивно. Судьбоносные годы для них, когда следует пользоваться всеми предоставленными шансами, - это 20, 36, 40, 52, 64, 70 и 80 лет.

Раки

Ракам следует обратить внимание на возраст 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75 лет. Именно в эти годы они могут столкнуться с неприятными сюрпризами и сложностями, к которым лучше подготовиться заранее.

Львы

Львы - это люди, которые сами управляют своей судьбой. Но лучше всего делать это в 36, 43, 57, 60 и 79 лет - годы, когда изменить всё кардинально Львам будет проще, а результат превзойдет даже самые смелые ожидания.

Девы

Для Дев судьбоносные годы касаются в первую очередь сферы отношений, потому что остальные вопросы люди этого знака Зодиака держат под жестким контролем. На чувства и личную жизнь им стоит обращать внимание в 21, 27, 31, 43 и 50 лет.

Весы