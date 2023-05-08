Карма человека заложена в дате рождения

2 - 11 декабря

Представители начала декабря очень смелые и активные люди, не принимающие ничего, в чем они не уверены, любят спорить и бороться за справедливость; целенаправленны и ни от кого не зависят, редко прислушиваются к советам; однако довольно верны и вполне бескорыстны, держат слово; обладают мощной $ексуальной привлекательностью, страстные и могут начать отношения с любым понравившимся человеком; иногда нетерпеливы и действуют необдуманно.

12 - 21 декабря

Такая личность наделена жизненным опытом и образованна, что позволяет ей легко влиять на окружающих. Кругозор, интуиция и страсть этого человека к знаниям и исследованиям впечатляет; несмотря на способность контролировать свои чувства, любит похвалу и проявление интереса к себе; в отношениях ориентируется на свои желания, доминант; не любит ошибаться; открыт искусству и новшествам; горд и может постоять за себя.

22 - 31 декабря