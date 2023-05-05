УМЕРЕТЬ НЕ ВСТАТЬ ⟩ Дэвид Бекхэм в прозрачных трусах заставил сердца женщин биться чаще

Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже 25 лет. Союз певицы и футболиста выстоял под всеми жизненными ураганами и пара считается одной из самых крепких в мире шоу-бизнеса.

Их роману прочили не больше пары месяцев, однако вышло все совсем по-другому. Их пытались развести не раз, однако пара с каждым годом становится лишь крепче.

Так, Виктория Бекхэм сделала подарок своим многочисленным подписчикам в честь 48-го дня рождения своего сексуального мужа, показав в социальных сетях его откровенное фото. «Давайте все отпразднуем! Не благодарите!» - иронично прокомментировала она.

На снимке знаменитый футболист стоит в уличном бассейне и, по всей видимости, сильно мерзнет. На дворе явно не лето: голову спортсмена украшает шапка, на лице – страдание. Красавчик одет в белые трусы из тонкой просвечивающей ткани.