Несмотря на тяжелую болезнь Оззи Осборн вернется на сцену: выйду, даже если буду в инвалидном кресле

Осборн признался, что готов до последнего выступать на сцене перед поклонниками, даже если ему придется появляться на концертах в инвалидной коляске.

«Выступать вживую – это то, ради чего я живу. Мне пришлось отменить свой европейский тур, но я полон решимости вернуться на сцену», – отметил 74-летний артист.

Помимо борьбы с болезнью Паркинсона Осборн перенес тяжелые травмы, которые потребовали нескольких операций на позвоночнике. Тем не менее, он планирует сделать все возможное, чтобы снова выступить вживую.

«Ты не можешь уйти из этой игры. Это не работа, это страсть. Я не знаю, чем могу заниматься помимо творчества», – поделился музыкант.