ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ На трассе Тарту-Таллинн выпал снег. Другие города Эстонии не отстают

«В снег на летней резине», - написала Кати, приславшая в редакцию Elu24 видео с трассы. На нем видно, как по дороге Тарту-Таллинн падает снег. «На улице четыре градуса тепла, а ощущение, что все еще зима. В остальном дорога чистая, льда нет, но с летними шинами все равно чувствуется снег», - сказала она, добавив, что риск такие дорожные условия вызывают опасения.

По словам Таави Кирса, начальника отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, полиция также следит за погодными условиями, и при нынешних довольно прохладных температурах еще никто не был оштрафован за езду на шипованных шинах.

«Безопасность превыше всего. Однако мы общаемся с водителями, и поскольку есть надежда, что в ближайшее время погода будет теплеть, мы посоветуем им подумать о смене шин»,- сказал Кирсс в интервью BNS.

Он добавил, что пока на улице ниже нуля и местами идет снег, настоятельно рекомендуется не пользоваться автомобилем с летней резиной. «По возможности пользуйтесь общественным транспортом или отложите поездку до потепления», - добавил Кирсс.

Снег выпал и в других местах

«В Эльве полградуса холода. Незадолго до восьми посыпались снежинки, ударяясь в окно машины, как мини-шарики. Скребок для льда пришлось искать заново, так как стекло автомобиля было покрыто тонким слоем льда. Сейчас вышло солнце. Эстонская весна по-прежнему полна разнообразия», — написал житель Эльвы, отправивший фотографии в редакцию рано утром в пятницу, и добавил, что земля в Тарту тоже белая.

Вчера синоптик Кайро Кийтсак поделился снимками весеннего снега в Facebook.

«Уже похолодало. В Эстонию пришли метели», - написал Кийтсак под фотографией, сделанной в четверг 4 мая в Сомпе, Ида-Вирумаа.

В комментариях люди со всей Эстонии делились своими впечатлениями о весеннем снеге. Снег, похоже, лежал от Кадрины до Пярнумаа.